Se perfila Biden como ganador

En esta noche larga de elecciones y conteos en Estados Unidos que ya consumió 36 horas, al cierre de esta entrega, según los conteos de algunas cadenas televisivas, de portales periodísticos, y por el optimismo del candidato demócrata y la desesperación de Donald Trump que inclusive exige parar el escrutinio, se da como triunfador Joe Biden.







Desde que se inició la jornada del famoso primer martes de noviembre de este 2020, como acontece cada cuatro años, y ante las bravatas y desplantes del huésped de la Casa Blanca en el sentido de que ’Yo ya gané esta Elección’ y la `ponderación de Biden, fue bien recibida su declaración en el sentido de que ’cuando termine el conteo de los votos, seremos los ganadores de la contienda’.







Las cadenas más conservadoras le dan al demócrata 253 votos electorales y al Donald 214, la otra cadena que son mayoría le contabilizan a Biden 264 votos y al Trump los mismos 214, es decir sólo le faltan 6 votos, en otras palabras, un solo estado de los que faltan por contabilizarse para que el ex vicepresidente se convierta en el XLVI presidente de Estados Unidos.







Lo anterior, quiere decir que triunfaría el cambio y sería derrotado el conservadurismo duro y pedestre que impuso Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca.







Ahora si hubo respuesta inmediata a las bravatas de Trump, los estadounidenses salieron a las calles a manifestarse en contra de la pretensión, en tono de orden, de que se parara el escrutinio, obvio, porque no le favorecen los resultados.







Desde luego que esta contienda no parará con la terminación de los votos, Donald además de pedirles dinero a sus seguidores para pagar los gastos que implican un recuento de los votos del estado de Wisconsin, ya lanzó otra amenaza, judicializar las elecciones, con lo cual estaríamos en un escenario inédito y la gran potencia entraría a una grave crisis institucional cuyas consecuencias son imprevisibles.







Los rostros de los candidatos en sus apariciones ante sus seguidores y la prensa también son contrastantes, el presidente Trump, con una cara entre sombría y arrogante, en cambio, Joe Biden alegre y optimista.







De no suceder algún imprevisto, que no es de descartarse del todo, habemus presidente en la persona de Joe Biden, el candidato del cambio.







