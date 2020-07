Se perfila el proceso electoral

Poco a poco, el escenario electoral se va conformando para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas el próximo seis de junio, para elegir gobernadores en 15 entidades del país, así como la composición de la nueva Cámara de Diputados, Congresos locales en una veintena de entidades, así como una diversidad de autoridades en el país que suman una treintena de estados.



Se trata de los comicios más grandes en toda la historia de México, por el número de personas que serán electos para ocupar cargos públicos y de electores que deberán concurrir a las urnas, en que destacan los 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 de representación popular de la LXV legislatura.



La pandemia retrasó algunos aspectos de la preparación de este proceso comicial, así como las elecciones locales que habrían de realizarse en el pasado mes de junio en los estados de Coahuila e Hidalgo, aunque se espera que la fecha del seis de junio de 2021 siga inamovible.



Así como los tiempos caminan lentamente, los nuevos partidos que habrán de participar esperan su turno para saber si cuentan o no con el registro necesario para hacerlo y por lo pronto los tiempos se retardaron y desde el uno de julio debieron recibir su notificación de aceptación como tales y recibir las prerrogativas a que tienen derecho cada uno de ellos.



No ha sido así y Fernando González (yerno de Elba Esther Gordillo), Redes Sociales Progresistas; Pedro Haces (dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), Hugo Eric Flores, ex dirigente nacional de Encuentro Social; Felipe Calderón y Margarita Zavala, cabezas de México Libres, César Augusto Santiago y otros más que sigue a la espera de la notificación que convierta sus ilusiones en realidades.



Con todo y la emergencia sanitaria, cada uno de ellos continúa con su labor para afinar la participación de su militancia, formar su ejército electoral, capacitarlos, mientras esperan la confirmación de su registro.



Y es que cada uno de estos partidos espera la incorporación de ex militantes de otros partidos que se sumarán a sus filas, provocando el éxodo, en cuanto sean notificados de que cuentan con registro y prerrogativas.



El partido de Fernando González (Elba Esther Gordillo) espera se confirme la afiliación de más miembros del magisterio, los que, incluso serán propuestos como candidatos en los diversos cargos en disputa; el de Pedro Haces, suma dirigentes obreros en el Estado de México, de transportistas en Michoacán y ex dirigentes de Nueva Alianza de Puebla. México Libre, confía en que ya con el registro se sumarán a sus filas panistas y que si Felipe Calderón decide competir por una candidatura, las adhesiones se multiplicaran.



Así cada uno de esos partidos prepara su estrategia, seguros de que en breve se anunciará su inclusión dentro del registro de partidos políticos mexicanos y que con su participación podrán arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena.



Por lo pronto, dentro de esta emergencia sanitaria, la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de cuatro nuevos Consejeros: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, quienes suman sus nombres a los siete que se mantienen dentro del INE.



De esta manera se van clarificando los aspectos de los comicios que se mantenían con espacios vacíos y aunque tarde, pero por fin los once asientos de Consejeros del INE se encuentran cubiertos.



******



Con el contagio del virus de Covid-19 de José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, suman siete los mandatarios que han sufrido del mal: Omar Fayad, Francisco Domínguez, Adán Augusto López, Francisco Javier García, Héctor Astudillo, Carlos Joaquín y ahora Rosas Aispuro.



******



Asegura el Presidente López Obrador que ya se cuenta con dos prospectos para la compra del avión presidencial y que en los próximos días se definirá cuál oferta habrá de aceptarse. Delineó que uno de ellos propone pagar la mitad de la compra con insumos médicos, lo que se viene analizando y afirmó que uno de ellos ya hasta dio adelanto.