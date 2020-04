Se perfila Hidalgo como la entidad más afectada por COVID-19 en el país

En el papel, la población hidalguense se perfila como aquella en la que haya mayores afectaciones por COVID-19 en todo el país, coinciden los expertos de México ¿Cómo vamos?, la Secretaría de Salud y Community Mobility Reports de Google, al grado que cualquier posición que se ocupe fuera del primer lugar en daños, será un verdadero logro.



La razón, que existe la mayor vulnerabilidad económica y de salud en el país, que la letalidad se encuentra en las primeras diez posiciones, y sobre todo, que es donde menor caso se hace a las recomendaciones sobre permanecer en casa.



Si bien la infraestructura histórica en Salud no ayuda a la entidad y tampoco la Actividad Económica que maneja, los esfuerzos realizados por parte del ejecutivo local son opacados por la persistencia de la población en no poder seguir las recomendaciones por motivo de la contingencia: la búsqueda de sustento impide a la gran mayoría resguardarse en casa, pues 3 por cada 4 trabajadores se encuentra en la informalidad laboral.



Aunado a ello, cuando se sabía que las medidas iban a ser duras para la actividad económica, ayuntamientos como el de Pachuca, sin estudio alguno de por medio, tuvieron la iniciativa de adelantar las medidas de contingencia, provocando un desgaste prematuro en un momento en el que la medida no tendría mayor efecto para contrarrestar la pandemia.



El resultado, que hubo un cese de actividad económica innecesario y ahora la presión se convierte en una necesidad de buscar el sustento en plena Fase 3 del COVID-19, precisamente cuando los contagios son más rápidos. Es por ello que la capital hidalguense concentra la mitad de las defunciones.

Los indicadores



De acuerdo con la Asociación México ¿Cómo vamos? Hidalgo es la entidad que mayor vulnerabilidad Económica y de Salud presenta en el país.



“El nivel de vulnerabilidad económica se evaluó usando 4 indicadores que incluyen a los sectores económicos que se verán probablemente más afectados, tanto de forma externa, como interna. Para la vulnerabilidad económica externa se analizó el peso de las industrias manufactureras en cada estado, el peso del comercio al por menor, los servicios de esparcimiento y actividades culturales y el peso de los servicios de alojamiento temporal, como proporción del PIB de cada entidad; todas son actividades que se verán afectadas ya sea por la reducción en el nivel de producción global a raíz de la pandemia o por la disminución de la actividad económica a raíz de los esfuerzos de confinamiento. Para analizar la vulnerabilidad interna se utilizó el porcentaje de empleos eventuales dentro del empleo formal y la tasa de informalidad laboral como proporción de los trabajadores totales, variables que miden la vulnerabilidad de los trabajadores de cada estado ante shocks externos”, informó la asociación.



México ¿Cómo vamos? Añadió que “para medir la vulnerabilidad del sistema de salud, se recopilaron los datos de camas de hospitales y de personal médico por cada 100 mil habitantes, la población en cada estado que tiene 65 años y más como proporción de la población total y el número de personas que tienen diabetes como porcentaje de la población mayor a 20 años a nivel estatal; así, se tomó en cuenta el nivel de la infraestructura de salud disponible en cada región, al mismo tiempo que se contemplaron las características demográficas que podrían llevar a mayores complicaciones de salud en la población”.

En materia de Movilidad Social, Google reveló que Hidalgo sólo disminuyó su movilidad en 67%, estando empatado en último lugar nacional junto con Colima.

Por si fuera poco, la letalidad del COVID-19 (defunciones/confirmados) se encuentra también entre las 10 primeras posiciones pese a que el registro de defunciones de Hidalgo viene desfasado en el informe general entregado por la Secretaría de Salud (en realidad, le corresponde la posición 8 si se actualizan los datos con 16 defunciones y no 15).