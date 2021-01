Se perfila MLS como nuevo ‘gigante’ de Concacaf

+Y no está lejano el día que también sustituirá al Tri como el mejor de la zona



Ciudad de México (BALÓN CUADRADO).- Major Soccer League a punto de desbancar a la Liga Mx –y al Tri– como "El Gigante" de Concacaf. Pronto se verá quién es Gulliver en el Lilliput futbolero de la zona. En la última temporada, la liga estadounidense ha ingresado 12.7 millones de euros más que la Liga MX por ventas de jugadores. La visión de crecimiento es unificada entre los dueños en contraste con el divisionismo del balompié local. Amén de que su estructura comercial «está a 100 años luz» del futbol local.



Y que echa por tierra dos impostados argumentos de los zares del balón mexicano –durante décadas– para justificar su pobre desarrollo: que era la falta de estructura de fuerzas inferiores y el bajo nivel futbolístico de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe del Futbol, lo que impedía su crecimiento . Obedece, más bien, a que en ellos siempre ha primado el negocio sobre el espectáculo.



En julio de 1998, Estados Unidos fue el peor equipo de la Copa del Mundo de Francia con tres derrotas. Sus directivos vaticinaban ese resultado. Pero aseguraron que no se repetiría.



Unos días después, con la guía del entrenador Carlos Queiroz, publicaron el Reporte Q, un documento de 114 páginas donde se establecía una serie de pasos para que Estados Unidos fuera campeón del mundo en 2010 y en el que uno de los pilares principales fue el desarrollo de fuerzas básicas.



Los dueños del balón en México, en contraste, tienen la máxima quimera de llevar al Tri al quinto partido mundialista. Que no alcanzan desde 1986.



En ese mismo 1998, nació Weston McKennie en Little Elm, Texas, quien hoy es el tercer futbolista estadounidense más valioso del mundo (25 millones de euros) y el primer jugador de esta nacionalidad en llegar a la Juventus.



Pero antes, fue el jugador estrella de las fuerzas básicas del Dallas FC y de la Development Academy. Un proyecto de desarrollo de talentos que comenzó en 2007.



Al igual que McKennie, otros jugadores forjados en fuerzas básicas de la MLS se encuentran en las filas de la élite europea:



Giovanni Reyna, del New York City FC al Borussia Dortmund; Chris Richards, de Dallas FC al Bayern Múnich; Tyler Adams, del New York Red Bull al Red Bull Leipzig; Zack Steffen, del Philadelphia Union al Manchester City o el canadiense Alphonso Davies, quien ya fue campeón de la Champions League con el Bayern Múnich y surgió de las fuerzas básicas del Vancouver Whitecaps.



Estas transferencias le han significado ingresos de 23.2 millones de euros a la MLS en las últimas dos temporadas, sumando solo ventas de juveniles estadounidenses a clubes europeos.



’La MLS está profundamente comprometida con el desarrollo de jugadores de clase mundial a través de una vía competitiva de élite, desde las academias hasta el nivel profesional’, detalló Todd Durbin, vicepresidente ejecutivo de jugadores y competencias de la MLS en 2020.



Argumentó:



’Mientras miramos hacia el Mundial 2026, ahora más que nunca nos corresponde establecer una competición que establece un nuevo estándar para el juego juvenil de élite y permite a los deportistas alcanzar su máximo potencial. Sólo en la temporada 2020-21, la MLS ha vendido a cinco estadounidenses de 22 años o menos a Europa, ingresando 16.2 millones de euros.’



En contraste, precisó, ’en ese mismo periodo, la Liga MX sólo vendió a un jugador mexicano menor de 23 años: Gerardo Arteaga, de Santos Laguna a Bélgica, con valor de 3.5 millones.’



Con ese antecedente, Francisco Terreros, representante de jugadores en la MLS, en entrevista con El Economista, asaeteó al balompié mexicano:



’La Liga MX continúa ganando campeonatos y eso no nos enfada. Nos da la motivación para terminar con eso. Porque la MLS tiene que ser la liga más potente de Norteamérica. Y te prometo que la MLS será una de las ligas más fuertes del mundo en 10 o 15 años. Será tan fuerte como la Bundesliga o la Premier League.



Y resumió:



’La cantidad de dinero que mueve es muy potente.’



Éxito comercial de MLS



La MLS nació en 1996 –dos años después del mundial de EU 1944– con 10 equipos en nueve estados. Para la temporada 2020, cuenta con 26 equipos en 21 estados de dos países (incluyendo a Canadá). Liga cuenta con 18 clubes.



De acuerdo a Transfermarkt, el valor de la Major ha pasado de 63.2 millones de euros en 2007 a 832.1 en 2021, es decir, 12 veces más en 13 años.



Según un reporte de Mediotiempo.com, en 2003 iniciaron las transmisiones de la MLS por Fox Sports. Para la temporada actual, la liga se transmite en 190 países de los cinco continentes.



De acuerdo con un análisis de Score and Change, los equipos tienen vínculos con 23 patrocinadores de 12 industrias diferentes (servicios financieros es la que más tiene, con seis) y una extensión de contrato con Adidas por seis años y 700 millones de dólares.



En el plano continental, la MLS es la segunda liga más valiosa de América solo por debajo de la liga brasileña y con casi 100 millones de euros más de valor que la Liga MX (832.1 contra 745.4 millones).



La clave para este desarrollo ha sido la unión de los equipos y directivos, explicó Walter Franco, asesor comercial deportivo de una consultora para el desarrollo de instalaciones deportivas y eventos:



’Hay unidad entre los dueños y el presidente. Todos tienen el mismo objetivo comercial y deportivo. Todos pesan en la junta directiva y se respeta esa voz.



’Mucho tiene que ver porque están siguiendo el modelo norteamericano de otras ligas como la NFL o la MLB, que venden los derechos de televisión en colectivo.’



Muchos de los dueños de la MLS, abundó, ’también tienen inversiones en esas ligas y entonces ya saben cómo se tiene que manejar. En el lado comercial, también hay mejores prácticas que se comparten en toda la liga.



’Comunicaciones, marketing, cómo promocionan sus clubes. Todo eso se dirige desde la liga. En infraestructura comercial, la MLS está a años luz de la Liga MX’.



En sus inicios, un solo dueño llegó a tener hasta seis equipos de MLS. A partir de 2006, la liga estipuló que cada club debe ser de un solo dueño. Por lo que en la actualidad no existe multipropiedad como sí ocurre en la Liga MX.



Además, los derechos de transmisión de la MLS son uniformes. Por lo que pueden comercializarse los partidos de todos sus equipos de forma similar a diversas plataformas de todo el mundo.



’En la Liga MX, ese no es el caso. Hay falta de unión. Hay dueños que pesan mucho más que otros, como lo eran Chivas o Televisa. A nivel internacional, hay falta de estrategia y visión. Cada equipo hace lo suyo. Todo está fracturado y la Liga MX solo es un portavoz. Pero tampoco tiene mucha dirección’, diagnosticó Walter Franco.



Justo en el tema de transmisiones y fans, el especialista puntualizó que México tiene la ventaja de poseer un mercado de 40 millones de mexicanos y mexicoa-mericanos en Estados Unidos. Además de que la Liga MX es número uno en audiencias de futbol en dicho país, incluso por encima de la Premier League y LaLiga.



Sin embargo, detalló Franco, la unificación para la venta de derechos de transmisión de la MLS le permite crecer más comercial y hasta deportivamente:



’La ventaja que tiene la MLS es que se puede ver en televisiones abiertas o por cable en Europa y en otros continentes. Para el scouteo, es más accesible ver a jugadores de la MLS, les permite vender sus derechos a todo el mundo y no preocuparse de vender club por club’.



Puntualizó:



’Es muy difícil ver partidos de la Liga MX fuera de Norteamérica. Porque no hay un contrato vigente para la liga. Del lado técnico, muchos en Europa están viendo a la MLS, más ahora que nunca. Muchos jóvenes entre 16 y 17 años ya se están metiendo a las ligas de Europa’.



En su análisis, Walter Franco aseguró:



’La MLS ya superó a Liga MX en temas administrativos y de comunicación. No es algo que ha hecho a solas, tiene la ventaja de la influencia de NBA y NFL, son el estandarte mundial de marketing y comunicaciones’.



EU más atractivo



’Estados Unidos ofrece una calidad de vida diferente. Ese aspecto trae tranquilidad y me ayuda a desarrollarme profesionalmente. Además, la liga está creciendo más competitivamente cada año y se está haciendo más visible’, argumentó Alan Pulido tras dejar a las Chivas para enrolarse con Sporting Kansas City en 2019.



Pulido llegó a la MLS con 28 años. Rodolfo Pizarro, a los 26, mientras que otras ‘joyas’ sudamericanas como Ezequiel Barco (Argentina) y Miguel Almirón (Paraguay) llegaron antes de los 25. La edad de los fichajes de la MLS ha cambiado de contratar exclusivamente a jugadores en el ocaso de su carrera (después de los 30 años) y se ha hecho más atractivo para los jóvenes.



’Estados Unidos es una potencia mundial económica, el país atrae a muchas personas internacionales, muchos inmigrantes. Todos quieren trabajar en esta economía tan fuerte. Desafortunadamente, Estados Unidos tiene una historia muy joven en el futbol. Pero va mejorando sabiendo que es economía y potencia mundial’, elogió Francisco Terreros, representante de jugadores de la MLS.



Comparó que los salarios de la MLS son iguales o incluso más bajos que la Liga MX. Sin embargo, lo que hace a Estados Unidos más atractivo que México para los jóvenes talentos sudamericanos son factores extra cancha como seguridad, la posibilidad de que sus hijos hablen inglés de forma nativa y la exposición mediática que tiene la liga alrededor del mundo, lo que podría ser un potencial para un posible salto a Europa.



’Venir a Estados Unidos te hace más potente para ir a Europa. Hemos visto a una generación fuerte de estadounidenses que han llegado a Europa. La MLS tiene más fogueo internacional que la Liga MX. Estados Unidos es una plataforma mucho más grande que México para que los jugadores lleguen allá’, aseguró Terreros.



El paraguayo Miguel Almirón es el ejemplo más notorio. Después de tres años en Atlanta United, donde ganó una liga y una copa, fue transferido al Newcastle United de Inglaterra, donde milita actualmente.



Al igual que él, el ecuatoriano Carlos Gruezo dio el salto del Dallas FC al Augsburgo de Alemania luego de tres años en la MLS



Pronto, México será liliputiense en Concacaf.