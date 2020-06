Se perfilaría Morena para llevarse sólo 48 de 84 ayuntamientos en Hidalgo

La renovación de ayuntamientos en Hidalgo para el presente periodo 2019-2020 dejaría a Morena con el 57% de los municipios disputados, al menos con los datos con los que se cuenta hasta hoy, por lo que no se reflejaría una victoria tan aplastante como se vislumbraba hasta hace algunos meses.



La razón, que las encuestas (pocas) celebradas dentro del territorio hidalguense si bien le brindan una gran mayoría, la dispersión de sus votantes y la gran cantidad de cargos a elegir provocan que no en todos los ayuntamientos tenga mayoría según los distintos escenarios.



Es de resaltar que si bien en el agregado de encuestas nacionales el panorama es similar al de 2018, y que Hidalgo tiende a tener mayores preferencias por Morena que en el resto del país, las encuestas de preferencias a nivel local, por partidos, no han reflejado esa mayoría, aunque ello tal vez se deba a que no se han celebrado las suficientes y que la de mayor confiabilidad de las hechas, se hizo sólo en la capital y ya hace 5 meses.



En las elecciones estatales de 2016, el PRI tenía preferencias unos puntos por debajo de lo que muestra hoy Morena; sin embargo, la dispersión del voto y, la gran cantidad de cargos a elegirse provocaron que no se reflejara a nivel regional esa supremacía, pues no es una distribución equitativa, sino una que incrementa más allá de la proporción a medida que crecen las preferencias, pero que disminuye en tanto se regionaliza el voto.



Por el contrario en 2018 se eligieron casi una cuarta parte menos de cargos (de mayoría relativa), lo que provocó que una preferencia del 60% se tradujera en más del 95% de los cargos de elección popular con victoria.



Teniendo en cuenta el comportamiento en elecciones anteriores y los datos de las encuestas realizadas, se llegó a una proyección no tan optimista para Morena en Hidalgo:

Por la falta de elementos es complicado que goce de una precisión aceptable, pero es lo que hay. En un futuro, con más indicadores de encuestas -aunque ya muy cercanos a la elección-, se podría hacer otro ejercicio.