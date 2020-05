Se pierde el 42% de agua en Valle de México por falta de mantenimiento a infraestructura

Acción Nacional propone condonar el pago por suministro de agua por el tiempo que dure la pandemia y revocar el aviso por el que se determina el incremento del 35 por ciento a la tarifa en 165 colonias: Andrés Atayde.



El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian von, hizo un llamado al Gobierno Local para que respete y proteja el derecho humano al suministro de agua, así como el de la igualdad, los cuales están aplicados la Constitución Federal.



Esto surge luego de que hace algunos meses, precisamente en enero de este año, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitió un aviso por el que se dio a conocer una lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35 por ciento adicional.



Ante esto, Christian von, calificó como violatoria de derechos dicha disposición e insistió en que este incremento se origina sin que se conozca el destino de los recursos que se recaudan por derechos de suministro de agua. Cabe precisar que SACMEX es el organismo que más recauda por concepto de derechos.

’Recordemos que se pierde el 42 por ciento de este líquido vital por falta de mantenimiento y esto deriva también en fugas porque no se tiene un sistema hidráulico de calidad. Los recursos que bien se podrían utilizar para contar con un óptimo mantenimiento y una buena infraestructura son canalizados a otros conceptos’.



Asimismo, en el marco de la crisis mundial por la pandemia COVID-19, donde una de las principales formas de prevención de contagio es el lavado constante de manos, incluso por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias locales, sin embargo, el diputado von Roehrich, manifestó que en la Ciudad de México el problema persiste en el abastecimiento de agua que pasa desapercibido por las autoridades.



El legislador apuntó que el 42 por ciento que se pierde de agua, representa una pérdida de 21 mil litros por segundo, razón por la cual además hay agua de mala calidad, y se tiene que dar por tandeo, pero a la gente no le llega, ya que SACMEX, tiene apenas 90 pipas y 59 pozos de abastecimiento para toda la ciudad.



Ejemplo de ello, es el caso de la Alcaldía Iztapalapa, en donde 400 mil personas reciben agua por tandeo y tan solo para esta alcaldía se requieren 250 pipas, similar situación se padece en toda la ciudad, pero se acentúa en Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero, lo que empeora más la situación debido a la época de estiaje en la que se vive y por crisis sanitaria derivada del Covid-19.



’Nosotros presentamos una iniciativa de Ley de Sustentabilidad del Servicio Hídrico para la CDMX, la cual cambia la forma de abastecer agua y descentraliza al Sistema de Aguas, de modo que lo dota autonomía técnica, financiera y de gestión, con el objeto entre muchos otros, de que los derechos que se recaudan por el servicio hídrico se utilicen en infraestructura hidráulica y a mediano plazo se resuelva por completo la falta de abastecimiento de agua y la que se dé, sea de calidad.’, aseveró.



von Roehrich, detalló que durante esta pandemia el Gobierno Local no está previendo acciones para apoyar a los habitantes de la CDMX, ni programas de pago por el derecho a suministro de agua, ni condonaciones, ni se ocupa en que el agua le llegue a toda la ciudadanía.



Por otro lado, el Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, recordó que el año pasado se pusieron en marcha brigadas para la atención y reparación de fugas por lo que es necesario que el gobierno de la ciudad informe cuál fue el resultado ya que la pérdida del líquido sigue latente.



’Desconocemos si la inversión que se hizo hace más de un año para equipar a las cuadrillas dio resultado porque a la fecha sigue perdiéndose el 42 por ciento de agua a causa de las fugas; tal parece que al gobierno de la ciudad sólo le preocupa recaudar recursos que resolver un problema vital’.



Insistió que en estos momentos el resguardo domiciliario derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 ha generado un mayor consumo de agua en toda la ciudad, por lo que la intención de incrementar la tarifa del vital líquido es inequitativa y, además, complicará la ya deteriorada economía de las y los capitalinos.



Por ello, reiteró la propuesta de Acción Nacional de condonar el pago por suministro de agua por el tiempo que dure la pandemia y revocar el aviso por el que se determina el incremento del 35 por ciento a la tarifa en las 165 colonias del acuerdo publicado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.