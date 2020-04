Se pierden cada semana en Taxco 35 mdp por la emergencia del Covid-19: CRPT

*El municipio transita por una crisis que va a generar muchos problemas a futuro, alerta Alfonso Figueroa



Taxco 16 de abril. Cada semana en Taxco se pierde un estimado de 35 millones de pesos de manera directa en el sector artesano platero del municipio por la caída de las ventas de joyería a nivel regional, estatal, nacional e internacional, por la emergencia del Covid-19, confirmó el presidente del Consejo Regulador de la Plata de Taxco (CRPT), Alfonso Figueroa Gerstenmaier.



Explicó que la cadena económica que va desde los talleres familiares hasta las empresas o mayoristas, ha orillado a que haya una perdida estimada de 35 millones de pesos cada semana. ’Es lo que deja de ingresar por lo menos tomando en cuenta si son 35 millones de pesos, 20 millones de pesos es el costo de la materia prima como es la plata, y unos 15 millones de pesos es lo que se obtiene por la venta de manera semanal y se reparte a la sociedad; es un estimado porque puede ser mayor el impacto’, informó. Dijo que es un asunto multifactorial, lo que está ocurriendo por la emergencia sanitaria del Covid-19. Alertó que la situación platera de Taxco, transita por una crisis que va a generar muchos problemas a futuro próximo, porque al no ser un producto no esencial, las personas están más interesadas en los asuntos médicos y alimenticios que la parte la joyería.



Figueroa Gerstenmaier expresó que la situación ha estado muy delicada en cuanto a las exportaciones, porque han caído hasta 96 por ciento y la ocupación hotelera en Taxco ha descendido hasta tres por ciento, lo que habla de un panorama grave, no solo para este municipio, sino es un asunto internacional por el problema de la pandemia. ’Estamos calculando un aproximado de 3 a 4 mil talleres familiares integrados por dos a tres personas más, lo que estamos hablando de 12 a 20 mil personas que dependen directamente de la actividad artesanal y de la joyería en plata y otros metales en Taxco’, indicó. Dijo que tan solo en este sector platero, las pérdidas directas son millonarias, más las que se unen a los empleos indirectos y de otros sectores como es el hotelero, transportista, restaurantero y comercios varios formales e informales, lo que hace una pérdida económica muy alta para la afectación de la vida social de Taxco.