PALACIO

Por Mario Díaz



¿Se pondrá bueno el tete a tete?



-Reunión de AMLO con 4 de la Alianza Federalista

-De pronóstico reservado la entrevista en Tamaulipas

-Panistas se van contra hermano del Presidente



O SE aplacan o se aplacan, podría decirles el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a cada uno de los cuatro gobernadores aliancistas que serán sus anfitriones, hoy y mañana, en programada gira de trabajo.



En efecto, el Jefe del Ejecutivo Federal sostendrá hoy miércoles por la mañana un intercambio de impresiones con el gobernador de Coahuila, MIGUEL RIQUELME SOLIS, con el invitado especial JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, gobernador de Durango. En la ciudad de Torreón, hoy se llevó a cabo la reunión con el gabinete de seguridad.



La gira de trabajo contemplaba platica con el mandatario de Nuevo León JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, con seguro tete a tete, además de visitar la refinería de Cadereyta. En Monterrey, la capital regiomontana, el presidente LÓPEZ OBRADOR presidirá la reunión de seguridad.



Sin embargo, la reunión más interesante-dada la mala relación intergubernamental-será, sin duda, en Tamaulipas. Muy seguramente hablarán largo y tendido el huésped del Palacio Nacional y el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.



Es de sobra conocido la mala relación entre el presidente de los mexicanos y el gobernador de los tamaulipecos por temas que engloban divergencia partidista, pacto fiscal, energía limpia, federalización del sistema de salud, solicitud de endeudamiento, y una serie de etcéteras.



Además, el titular del gobierno de la Cuarta Transformación considera al mandatario estatal GARCÍA CABEZA DE VACA como el promotor o cabeza de grupo de los gobernadores que integran la Alianza Federalista.



Una particularidad que envolverá el intercambio de impresiones en la esquina noreste azteca es que ANDRÉS MANUEL y FRANCISCO JAVIER expondrán sus respectivos razonamientos envueltos en sendas campañas mediáticas. El Presidente por el video de su hermano PÍO, y el Gobernador por las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos y testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, EMILIO LOZOYA AUSTIN.



Al respecto, MARKO CORTEZ MENDOZA, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, autorizó denuncias contra PÍO LÓPEZ OBRADOR y DAVID LEÓN ROMERO ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y Fiscalía General de la República (FGR).



Los abogados panistas consideran que del video en donde se observa a PIO recibiendo dinero de DAVID, podría configurarse la presunción de uso indebido de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales, así como el delito de peculado por financiamiento ilícito y lavado de dinero.



Por cierto, con un criterio que ha polarizado la opinión pública, el presidente LÓPEZ OBRADOR afirma que la videograbación exhibida en el caso LOZOYA AUSTIN se trata de un acto de corrupción, mientras que el documento que muestra entrega de dinero de DAVID a PÍO, se trata de una cooperación.



En ese contexto, los malquerientes del titular del gobierno de la 4T consideran que el informe presidencial del primero de septiembre, además del tema de LOZOYA, debe incluir el incidente que protagoniza su hermano.



En contraparte, quienes comulgan con la Cuarta Transformación restan importancia a las sendas aportaciones económicas que registra la videograbación que se hizo pública y que, por lo tanto, no es tema de inclusión en el próximo informe del Ejecutivo Federal.



DESDE EL BALCÓN:

I.-La delegación Tamaulipas de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C. que preside la Doctora Honoris Causa ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ, se prepara para participar en la Primera Carrera Virtual de 5 y 10 kilómetros que se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre, Día del Locutor.

También la delegación tamaulipeca presentará propuestas para entrega de reconocimientos a locutores con 25 y 50 años de labor informativa.



II.-Sin motivo aparente, la gerencia de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros designó bajo total hermetismo como coordinador de Saneamiento, al ex diputado local DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ.

Cierto es que se acerca el inicio del proceso electoral 2021, pero como dice el dicho y dice bien ’no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas’.



III.-Vecinos de colonias ubicadas al sur-oriente se preparan para denunciar al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR la mala calidad de obras ejecutadas con recursos federales. Una unidad polideportiva y el programa de construcción de viviendas para personas de escasos recursos, acusan evidencia de presunta corrupción. Los productores de sorgo tamaulipecos también se manifestarán en contra de la política agropecuaria de la 4T.



Y hasta la próxima.

[email protected]