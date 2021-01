Se pone buena la contienda por la gubernatura del estado

En el caso de que Félix Salgado Macedonio sea retirado como candidato de Morena a la gubernatura del estado, quien muy probablemente entraría como relevo sería Luis Walton Aburto, segundo lugar en las encuestas que ese partido aplicó para sondear las preferencias ciudadanas. Se impondría el criterio de prelación.



Como ya se ha escrito, Salgado Macedonio está acusado de violación sexual en agravio de dos mujeres, lo que está bajo investigación en el seno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la dirigencia nacional de Morena.



Pero además, me dicen, los estrategas morenistas (a nivel nacional) están evaluando quién de los dos (Walton y Félix) fue mejor alcalde de Acapulco, cada uno en su momento.



Y la opinión que está prevaleciendo es que la gestión de Walton en la Alcaldía acapulqueña supera en todos los aspectos a la de Félix. Tal evaluación, me comentan, tiene que ver con el importantísimo tema de la capacidad administrativa que debe poseer quien desee ser el gobernador de Guerrero. Sin embargo es posible que al final de cuentas se imponga el criterio político sobre el de las capacidades y aptitudes. Vaya, que ’lo que diga mi dedito’ se incline por ’El toro sin cerca’.



De ocurrir esto último Félix deberá enfrentarse al priista Mario Moreno Arcos, quien será el candidato a la gubernatura postulado por la alianza PRI-PRD. Mario Moreno dijo este domingo, al ser nominado como abanderado del PRI, que si el voto lo favorece el próximo 6 de junio y se convierte en el sucesor de Héctor Astudillo Flores, pugnará por empoderar a las mujeres, que no quitará el dedo del renglón para que las féminas de estas tierras del sur vivan una vida sin violencia.



Deduzcan ustedes cuál será una de las más sobresalientes banderas en la campaña del ex alcalde de Chilpancingo. Y me parece que si el candidato de Morena finalmente resulta ser Luis Walton, entonces podríamos estar ante una contienda de mayor nivel, con el interesante ingrediente que significaría que entre a la escena Manuel Añorve Baños, otro ex alcalde de Acapulco al que en las últimas horas se ubica como posible abanderado de los partidos Verde Ecologista de México y el del Trabajo, luego de que perdió la nominación priista ante Moreno Arcos. La cosa se pone buena.