Se posponen las fechas del proceso de admisión en la UAG, informa Saldaña Almazán

La fecha para canjear la preficha de los aspirantes se cambia al 13 de junio, y el examen de admisión se reprograma para julio, indica el rector



Acapulco, Guerrero, 17 de abril de 2020. Luego de que la Secretaría de Salud federal anunció que la jornada de sana distancia se amplía al 30 de mayo, para evitar la propagación del Covid-19, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que la fecha para canjear la preficha de los que aspiran a ingresar a la máxima casa de estudios, se cambia al 13 de junio.



Mientras que el examen de admisión, que sería en junio, se va a reprogramar para julio, pero todo también depende de las ’recomendaciones y disposiciones de la Secretaría de Salud federal’ y pidió a todos los aspirantes a ingresar a la UAG, en todos los niveles, a no preocuparse porque como universidad están atienden todas las situaciones que se están dando.



’Tienen asegurado su pase para el examen en julio, y si no, en agosto’, dijo el rector. Agregó que incluso se está analizando la posibilidad de que en las escuelas donde no hay mucha demanda, se pueda obviar el examen de ingreso, pero ’se están buscando todas las variantes, para que los jóvenes puedan acceder a un espacio en el próximo semestre’.



En declaraciones telefónicas, el rector recordó que se tenía programado el canje de las fichas para el 11 de mayo, pero ante la disposición, se va a recorrer un mes más, al 13 de junio, mientras que el examen de admisión podría ser en julio o agosto.



Saldaña Almazán reiteró que como universidad están trabajando con lo que está en sus manos ante la pandemia del Covid-19 y, por ello siguen funcionando los comedores universitarios en Acapulco y Chilpancingo. Señaló que cada semana se producen 2 mil litros de gel para el sector salud y grupos vulnerables.



Subrayó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha asumido el liderazgo como gobernador, para llevar este proceso epidemiológico, pues son acciones muy bien orientadas y cuidando todo.



Agregó que la UAG le da su solidaridad al gobernador, y pone a disposición todas las herramientas que tienen, para ayudar en la contingencia de la epidemia que se enfrenta y convocó a todos para unir fuerzas, dejar afuera ideales partidistas.



Dijo que acepta que se le hagan críticas constructivas, pero se debe ser mejores hacedores de cosas, para salir lo más pronto posible de la pandemia.



El Sur