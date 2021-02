Se postula por el PAN Blanca Brito Morán para alcaldía de Acapulco

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro,, 15 de febrero de 2021.- La integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en Acapulco, Blanca Nereyda Brito Morán, externó sus aspiraciones para ser la próxima alcaldesa de Acapulco, confiando en las gestiones que ha realizado como Presidenta de la asociación civil Unidos por el Bien de los Guerrerenses (UBG) desde hace varios años, con la que se ha despeñado en pro de los acapulqueños, pero también segura de ser la única militante panista que se postula, hasta este momento.



De acuerdo con un boletín, en entrevista con medios habló de que ha tenido acercamiento con dirigentes y militantes del partido blanquiazul en Acapulco a quienes ha expresado su intención para contender como candidata a la presidencia municipal y aseguró que la han visto con buenos ojos para contender en esa posición.



Sin embargo dijo que será respetuosa de los tiempos y los procesos que marque la Comisión Organizadora Electoral, pero añadió que ’celebro la determinación de mi partido de respaldar a una mujer para encabezar la candidatura a la alcaldía de Acapulco, las mujeres hemos demostrado talento y capacidad de sobra desde siempre y lo seguiremos haciendo’ señaló.



Brito Morán, señaló que su trabajo es con la sociedad y añadió que ’las personas que me conocen saben que soy una mujer de lucha, comprometida siempre con el bienestar común de las y los acapulqueños.



Es por eso que hoy sigo trabajando, igual que hace 5 años desde UBG, buscando siempre el bienestar y bien común de las familias acapulqueñas’, insistió.



Además se dijo convencida y determinada de que con amor por Acapulco, con honestidad, valor, compromiso, inteligencia pero sobre todo con el apoyo de la sociedad acapulqueña, se puede rescatar a Acapulco de esta ’crisis turística, económica, social y cultural en la que se encuentra a consecuencia de gobiernos corruptos’, señaló.



Dijo que el puerto merece un cambio de fondo, un gobierno que atienda y resuelva los graves problemas del municipio agua, seguridad, servicios públicos, finanzas sanas, transparencia, y no que eche culpas al pasado como la actual administración municipal y agregó que está preparada para ser ese cambio, ya que no por nada los alcaldes con mayor aprobación del país son de Acción Nacional.



Asegura que desde el inicio de su militancia ha pregonando la política humanista, que es la base de los cimientos del PAN y comentó que ’yo creo en la doctrina de Acción Nacional fundado el 16 de septiembre de 1939, por Manuel Gómez Morín, es una doctrina vigente y muy sólida’.



Por último habló de que recientemente se registró en una candidatura a la diputación federal, aunque no fue elegida por la comisión permanente, pero ’eso me da más fuerzas para seguir adelante y trabajar en favor de mi partido, demostrar que Acción Nacional es la única opción en estos momentos para hacerle frente al populismo de Morena y su Presidente; creo también que las condiciones están dadas para que el PAN pueda gobernar Acapulco’, concluyó

Fuente: Quadratín