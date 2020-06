Se prepara Gobierno de Texcoco para el regreso a la Nueva Normalidad en semáforo Naranja

Texcoco, Méx., a 29 de junio del 2020.- Desde este lunes servidores públicos de Texcoco asumieron sus nuevos cargos, luego de que en sesión de cabildo por unanimidad se aprobaran los cambios para preparase para reiniciar labores de acuerdo a la nueva normalidad y al semáforo sanitarios en color naranja.



De esta forma, Carlos Hernández Mata, quien se venía desempeñando como Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, fue nombrado Secretario Particular; Magdalena Moreno Vega, quien era la titular de la Oficialía Conciliadora, quedó a cargo del DIF municipal.



Mientras que Erik Galicia Ortiz, quien estaba a cargo de la Secretaría Particular, fue nombrado Director de Gobierno Municipal, y Arturo Montiel Caraza estará a cargo de aplicar el programa para el regreso a la nueva normalidad en el municipio.



En la oficialía conciliadora estará como encargada de despacho Guadalupe Peña Ramírez, quien se encontraba a cargo de la oficina de mejora regulatoria, área en donde la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, nombrará un nuevo titular.



La Presidenta Municipal de Texcoco desde el cabildo, señaló que se está trabajando para el regreso a la nueva normalidad en forma escalonada, indicando que se espera que el próximo primero de julio, el gobierno municipal refuerce su operación dentro de la escala de semáforo naranja, con la reactivación de más áreas laborales para la atención a la ciudadanía.



Para ello el gobierno municipal está diseñando las medidas que se habrán de tomar para proteger a los ciudadanos que deban de acudir a las instalaciones de gobierno en forma segura, respetando la sana distancia y las medidas sanitarias en las instalaciones municipales.



Ante el pleno del cabildo, se aprobaron los cambios y medidas preventivas, que permitan a los trabajadores un regreso seguro a sus lugares de labores.



Falcón Venegas reiteró a los texcocanos que no deben de bajar la guardia en cuanto a la nueva normalidad, que nos mantenemos en semáforo rojo y que la ciudadanía se mantenga atenta para el cambio de semáforo sanitario, quedando como permanente el uso de cubrebocas, caretas, toma de temperatura, uso de tapetes sanitarios entre otras medidas.