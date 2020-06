Se prepara Guerrero para reiniciar actividades económicas y turísticas; será el 2 de julio y al 30%, informa Astudillo

Al tener una reunión virtual con hoteleros, prestadores de servicios turísticos, restauranteros e integrantes de este sector económico, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó de la posible reapertura gradual, responsable y segura del 30 por ciento de las actividades no esenciales para el próximo 2 de julio.



Este regreso, explicó Astudillo Flores, se haría con acciones coordinadas bajo protocolos de sanitarios e hizo un llamado a la sociedad guerrerense a colaborar para colocar a Guerrero en color naranja en el Semáforo Nacional COVID-19.



Además, estas mismas operaciones de aperturas, también se harián en Zihuatanejo y Taxco, así como Chilpancingo e Iguala, principales ciudades de actividad turística en Guerrero.



En esta videoconferencia, el Ejecutivo guerrerense reiteró todo su apoyo para Acapulco y dijo tener plena convicción que con el esfuerzo conjunto, el estado se posicionará en semáforo naranja, logrando la reapertura al 30%.



Al tiempo que abundó: "Planteo que en lugar de que sea el día primero, sea el día 2, para que tengamos la certeza de que podamos anunciar el mismo día primero en la tarde que el día 2 estamos en naranja y que entramos en la reapertura".



El gobernador insistió que en esta primera fase de reapertura es fundamental que la población siga manteniendo las medidas de cuidado de manera estricta, de tal forma que se realice un trabajo en equipo, que permita avanzar hacia nuevas fases.



Astudillo Flores, destacó que todas las acciones que se han realizado a partir del decreto en el que se suspendían las actividades no esenciales, estuvieron respaldadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a quienes manifestó su reconocimiento.



Durante el encuentro, Héctor Astudillo escuchó las inquietudes de los empresarios del ramo turístico, a quien les pidió ser partícipes de esta alianza en torno a la reactivación del puerto.



José Luis Smithers, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), reconoció el esfuerzo del Ejecutivo estatal en coordinar acciones para la reapertura gradual de las actividades económicas frente a la pandemia del coronavirus, además de la capacitación a este sector en torno a los protocolos sanitarios de protección al personal y agregó: "Cuente con nosotros para el día 2 de julio, es momento de unión y que todos estemos juntos en una misma dirección sin protagonismos".



Por su parte, el empresario Javier Saldívar, manifestó que "el día 2 de julio es un buen día, da mayor certidumbre y hay que echarle ganas, el problema es muy grande, la crisis es muy grande, pero en Acapulco estamos a conciencia de que hemos enfrentado cosas difíciles".



a su vez la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, se dio a conocer que se prepara una ruta en la que se establecen las reglas de reapertura, donde se propone que los hoteles, áreas comunes de hoteles y condominios, restaurantes, parques y espacios deportivos y polideportivos estarán al 30% de su capacidad.



ALGUNAS REGLAS Y ACTIVIDADES A CUMPLIRSE



En el tema de las playas, serán para actividades individuales dentro y fuera del agua; aplicación de protocolos especiales con distanciamiento y medidas higiénicas; se reanudan actividades náuticas y deportes acuáticos.



Servicios religiosos, con suficiente ventilación al 30%; se busca que haya reapertura en todas las sucursales de los bancos. Además se continuará con las medidas de concientización y sanitización en el transporte público.



Se permitirá la apertura de platerías y joyerías; se activará la producción agroindustrial en los sistemas productores de café, copra, mango, mezcal y limón. También juzgados civiles y juzgados de justicia administrativa, así como juntas de conciliación.



Mientras que las actividades no permitidas son bares, discotecas, centros nocturnos, espectáculos masivos, cantinas, cervecerías, billares, cines, teatros, museos, salones de fiesta y los eventos como bodas, XV años, graduaciones, congresos, gimnasios, plazas comerciales y tiendas departamentales tampoco podrán abrir.