Se prepara Hidalgo con Hospital Inflable para Coronavirus

Pese a que no se ha presentado un solo caso de Coronavirus en Hidalgo, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses dio a conocer que instalarán éste fin de semena un hospital inflable en Pachuca para atender cualquier caso que llegara a presentarse con tal virus.



Indicó que ’lo más viable’ es que el hospital se instale en la explanada de la Diosa de los Vientos, en la ciudad de Pachuca, en el cual se gastarán diez millones de pesos extras para su equipamiento, se instalará en un periodo de tan solo tres días y será operado por personal altamente calificado y capacitado para enfrentar los casos.



Informó que el hospital inflable abarca mil 800 metros cuadrados con capacidad para 40 camas y 10 camas en el área de terapia intensiva, nueve módulos de consulta externa, área de observación, hospitalización, urgencias y con la capacidad de ofrecer de 60 a 80 consultas diarias para que se puedan confirmar los casos de coronavirus.



Confió en que el hospital inflable especializado se instale este fin de semana, ’lo vamos sanitizar, lo vamos a preparar, lo vamos a aislar, le vamos a meter el equipamiento necesario, esto es para una epidemia y esto requiere un control sanitario muy específico’.



El mandatario estatal descartó que sea una exageración instalar el hospital inflable a pesar de que no se tiene ningún caso en el estado, ’el primer caso se puede presentar mañana’.



Fayad Meneses puntualizó que su administración cuenta con un plan de respuesta para atender casos de coronavirus el cual incluye acciones ante un escenario crítico.



Explicó el primer escenario es el de importación de casos, el segundo es la dispersión comunitaria del virus y el tercero en que ya se considera una epidemia. Destacó que al día de hoy no se ha desarrollado el primer escenario en Hidalgo, ’no hemos importado ni un caso, no ha llegado un solo caso, pero esto quiere decir que se presente hoy, mañana o pasado o cualquier día’. Alejandro Reyes | MILENIO