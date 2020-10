Se presenta Águilas UAGro hoy en Liga TDP en la UDA

Luego de dos partidos pospuestos por diversas causas, todo parece indicar que ahora sí este día sábado hará su presentación oficial en la Temporada 2020-21 de la Liga TDP el Club Águilas UAGro, recibiendo a FormaFut Integral. Los problemas administrativos prevalecen en este arranque de Temporada 2020-21 de la Liga TDP, situación que ocasiona que Avispones descanse por segunda semana consecutiva y FC Iguanas se espere una vez más; no así Águilas UAGro que se presenta este sábado en la UDA ante su afición.



Se contabilizan dos fechas de la competencia en el Grupo VI en el que están los tres cuadros guerrerenses, donde FC Iguanas, Selva Cañera y Águilas UAGro, no han visto acción todavía, y unos más tienen pospuestos juegos, caso de Avispones y Santiago Tulantepec. Por diversas causas, FC Iguanas, se habla de que no tienen en regla todos sus registros, no viajará a la Unidad Deportiva ’Mario Vázquez Raña’ en el que enfrentaría a Guerreros de Puebla este sábado.



Y en el caso de los Avispones, que también no jugó ante FC Iguanas en la fecha dos, en esta por la situación de Selva Cañera se quedará otra vez esperando, aunque por lo anterior se echará `cascarita` en el Polideportivo Chilpancingo. A todo eso, los que sí harán su presentación en la competencia son las Águilas UAGro del novel técnico Bulmaro González, cuadro que mostró pegada en la pretemporada pero ahora será diferente en una competencia oficial.







Los universitarios jugarán este sábado a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Acapulco (UDA), recibiendo a FormaFut Integral, que dicho sea de paso contabiliza dos derrotas consecutivas. La jornada inició ayer viernes con el accionar de los punteros de la competencia Academia Cuextlán FC y Atlético Cuernavaca allá en la Ciudad de México, completándola este sábado Yautepec FC recibiendo a Iguala FC.