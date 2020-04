Se presentó al nuevo coordinador de la Guardia Nacional en BCS

En sesión de trabajo la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, acordó definir el plan de acción que se estará llevando a cabo coordinadamente en esta materia por los tres órdenes de gobierno, durante los siguientes días para prevenir cualquier situación que vulnere la paz y el orden social, informó el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis.



El mandatario estatal, destacó que estos tiempos requieren más que nunca de la solidaridad, la corresponsabilidad y la participación social, donde unidos, gobiernos y sociedad, hagamos un sólo frente a esta emergencia sanitaria; por lo que reiteró la importancia de atender y cumplir con cada una de las recomendaciones y medidas adoptadas con carácter obligatorio por los cinco municipios, el Estado y la federación, subrayó.

“Todas las instituciones encargadas de la segurudad en Baja California Sur, estatales, federales, municipales, civiles y militares trabajaremos de manera conjunta y muy coordinada para velar porque las disposiciones de distanciamiento social entre la sociedad sudcaliforniana sean, por supuesto, atendidas”, dijo. En este sentido, Mendoza Davis, señaló que entre las principales medidas se encuentran el cierre de playas, la no realización de fiestas particulares como bodas, cumpleaños, etc.; mientras que, en los puntos de revisión carreteros, se suma personal del sector salud para monitorear con escáner láser la temperatura de conductores y/o pasajeros, agregó. De igual manera, se revisó la estrategia operativa para vigilar áreas de salud y los centros comerciales, con el objetivo de prevenir cualquier intento de acto de saqueo, sin descuidar la vigilancia que de manera permanente se realiza en colonias y comunidades de Sudcalifornia.

“Sabemos que algunas acciones son de gran impacto en la vida cotidiana de la población, pero también estamos conscientes que la prioridad es hoy por hoy, la salud de nuestra gente; por ello, no debemos tomarlo como un juego, es un tema muy serio. El peor escenario es que después de tanto sacrificio no logremos controlar la pandemia porque no fuimos ni responsables con nosotros y nuestras familias ni solidarios con los demás.



“Las corporaciones de seguridad trabajamos para hacer cumplir las disposiciones de las autoridades sanitarias; seguros estamos que podemos contar el apoyo de la sociedad, para juntos, protegernos”, expresó Carlos Mendoza.



