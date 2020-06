Se prevé presentar en 10 días el plan de reactivación económica para la Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en videoconferencia, que prevé presentar en aproximadamente 10 días el plan de reactivación económica para la Ciudad de México.



Ante la pandemia de coronavirus covid-19, así como las cifras de empleos recuperados con la reanudación de actividades en los sectores de la construcción, minería y automotriz.



A pregunta expresa, en el sentido de que ¿Hay alguna fecha para presentar el plan de reactivación económica?



Sheinbaum Pardo estimó, "en unos 10 días más o menos, y también con la información de cuántas obras se iniciaron privadas de construcción, vamos a poder dar un informe claro de cuantos empleos se generaron a partir de la incorporación de esta actividad".



La jefa de gobierno, señaló que hasta el momento, no se contempla la ampliación de apoyos económicos ni crear adicionales a los que ya se implementaron.



Debido a que con la reactivación se buscará que los negocios vuelvan a generar ganancias para solventar gastos y salarios.



Recordó, "hemos dado una cantidad muy importante, los 50 mil créditos, así como el apoyo a niños de la ciudad para ayudar a la economía familiar.



Y por el momento indicó, no tenemos contemplado ampliar el número de apoyos, porque una parte importante los da el gobierno federal.



"Hasta el momento no se considera un apoyo adicional y esperemos poder pasar más rápido el semáforo rojo, de tal manera que haya una activación de actividades que hoy están cerradas", comentó.



Destacó que hasta ahora no hay información sobre negocios capitalinos que hayan cerrado definitivamente, aunque será la Secretaría de Desarrollo Económico, es quien informará sobre el tema.