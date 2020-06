Se prevé que la Ciudad de México entraría al semáforo naranja según las tendencias, el 29 de junio

La jefa de Gobierno, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prevé que la Ciudad de México cambie a semáforo naranja por coronavirus el 29 de junio, de acuerdo con la disminución de contagios y modelo epidemiológico.

La jefa capitalina, comentó que con el semáforo naranja se reanudarían más actividades económicas; sin embargo, dijo que en caso de que sea necesario se anunciarán más apoyos económicos a la población.

Destacó que hasta la fecha se han invertido más de 200 millones de pesos para apoyar a los afectados por la pandemia.

Así como viene la tendencia, esperamos que podamos estar en semáforo naranja hacia la semana del 29 de junio, en caso de que no, pues ya estaríamos anunciando otros apoyos.

"Esperamos que la tendencia a la baja continúe, pero todos los días vemos el modelo epidemiológico que se construyó y cómo se va desarrollando", dijo.

Sin embargo, reiteró que la disminución de los casos también es responsabilidad de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a mantener las medidas preventivas.

"Lo más importante es la responsabilidad ciudadana. No podríamos haber llegado a la situación que estamos hoy de no haber sobrepasado el cupo hospitalario, por la responsabilidad ciudadana y eso es lo que apelamos.

"Hay que seguir en casa, en caso de salir, usar el cubrebocas y mantener sana distancia. En los negocios es mejor usar la careta, no sólo el cubrebocas", comentó.