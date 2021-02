Se prioriza aplicación de vacunas en adultos mayores de zonas de mayor pobreza y al personal de Salud: Astudillo

www.guerrerohabla.com



• Se atiende a todos los municipios donde el contagio es más notable



• Llegan a Guerrero 10 mil pruebas rápidas; suman más de 28 mil gestionadas por el mandatario estatal



Chilpancingo., Gro, 16 de febrero de 2021.- Desde la sede del Poder Ejecutivo del Estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores, puntualizó que se priorizan las zonas de mayor pobreza y marginación para la aplicación de la vacuna, así como al personal de Salud e invitó a la población a cuidarse con el uso obligatorio de cubrebocas y sumarse a la campaña ’Póntelo, pónselo’, respetando las medidas para evitar los contagios de COVID-19 que pongan en riesgo su salud y la de su familia.



’Por favor es una invitación para que usted también se cuide utilizando el cubre boca y por favor si no tienen nada a que salir no salgan y si alguien detecta que tiene contagio, por favor atiéndase para que no contagien a los demás, a su familia, a los compañeros’, expresó Astudillo Flores.



Dijo que el gobierno federal anunció que llegará a Guerrero la segunda dosis que será aplicada para todos los trabajadores de Salud. ’Vamos a observar que llega la vacuna para todos los que trabajan en el sistema de salud ISSSTE, Seguro Social, por supuesto el Sector Salud depende del gobierno del Estado, vamos a estar muy pendientes de esto’.



Astudillo Flores, puntualizó que como gobernador le interesa mucho que se haya indicado el proceso de vacunación para adultos mayores en nueve municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande y La Montaña, priorizando las zonas o las regiones o los municipios con mayor presencia de marginación social, con mayor pobreza y esto es algo que se inició.



En cuanto a las vacunas, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, precisó que las dosis que se están aplicando de AstraZeneca son primera dosis para adultos mayores y para aquel recurso humano de la Secretaría de Salud y a los que se les ha aplicado la vacuna Pfizer, ya se aplicó primera dosis se va aplicar segunda dosis, es decir, no se están haciendo mezclas de vacunas.



Héctor Astudillo, puntualizó que el estado con las instituciones federales y municipales, así como militares y navales, continúan con las acciones para concientizar a la población de cuidarse y protegerse del COVID-19.



’Estamos en semáforo rojo y esperamos que en 15 días estemos en mejores condiciones diferentes. Vamos en un momento difícil, pero yo creo que vamos a lograr avanzar en las próximas dos semanas, insisto o 13 días, 12 días que tenemos que anunciar un semáforo en mejor condición para Guerrero. Vamos descendiendo pero tenemos que ser muy consistente y no podemos confiarnos, ni pensar que esto ya nuevamente terminó’, expresó Astudillo Flores.



En la semana epidemiológica número 7, en semáforo rojo, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que son 34 mil 147 casos confirmados y 3 mil 401 lamentables defunciones, mientras que se registraron en las últimas 24 horas un total de 129 nuevos casos confirmados.



De la Peña Pintos, puntualizó que, respecto al registro diario de casos, hay estabilidad y cierta tendencia a una disminución, sin embargo, los casos activos son los que nos van dando la pauta al desarrollo de la Pandemia



El titular de Salud, indicó que, de acuerdo a las gestiones que ha hecho el Gobernador Héctor Astudillo Flores, con respecto a las pruebas rápidas llegaron a Guerrero 10 mil pruebas rápidas por parte del INSABI, sumando un total de 28 mil 500 pruebas para la detección de la enfermedad.



’Es muy importante que ustedes sepan que tenemos pruebas rápidas, que las estamos tratando de colocar para que pueda haber una atención mayor en estos municipios especialmente en donde el crecimiento es más notable Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco principalmente y Tierra Caliente también estamos moviendo pruebas rápidas para allá’, precisó Astudillo Flores, quien afirmó que las personas puedan tener confianza para acercarse y hacerse estas pruebas que son efectivas.