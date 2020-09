Se promueven escuelas privadas de Medicina en Pachuca pese a irregularidades

Las opciones que existen en la capital hidalguense para formarse en la carrera de Medicina mediante instituciones privadas cuando no se pudo acceder a las instituciones públicas, encuentran diversos problemas para sus graduados.



En el caso del Centro Universitario Siglo XXI existen egresados que llevan diversos años peleando la documentación que los acredite como Médicos. El hecho ha sido expuesto desde hace más de cinco años y pese a ello, siguen las irregularidades en perjuicio de los estudiantes, pues la institución sigue promoviendo su carrera ’patito’ de manera impune hasta la actualidad.



Supuestamente la institución cuenta con la carrera de Médico cirujano y partero, pero la misma no cuenta con RVOE estatal ni federal según puede consultarse en la página oficial de la SEPH. Según la propia página de la institución, tampoco cuentan con incorporación alguna y de aquella que presumían tener con la UNAM, no existe antecedente alguno en la institución nacional que avale que alguna vez la tuvieron.



En el caso de la Escuela de Medicina Intermédica se cuenta con una incorporación a la UNAM desde 2012 pero la misma ha estado a punto de ser retirada.



El oficio DGIR/DG/SI/0795/2014 relata que ’como resultado de la evaluación académico-administrativa que se efectuó durante el año escolar 2013-2014, esta Dirección General detectó que los profesores de su institución no cumplieron con el requerimiento de acreditar, al menos 20 horas anuales de cursos de formación y actualización docente en el ciclo anterior, no realizó en tiempo y forma la entrega de la documentación relativa al programa de becas UNAM-SI ante la Subdirección de Extensión y Vinculación y que no se realizó correctamente la gestión de los trámites correspondientes a Registro y Control Escolar en la Subdirección de Certificación’, lo que ya ha provocado extrañamientos.



En la actualidad, la página de la UNAM revela que existen dos exhortos hacia la institución sin dar mayor detalles sobre los mismos.



Cabe señalar que las sanciones pueden derivar en la desincorporación de la institución propiedad de José Gerardo Murillo Karam.



También tienen egresados que no han podido recibir sus documentos que los acrediten como profesionales años después de haber sido graduados.





La Escuela de Medicina Intermédica no se encuentra afiliada a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) como sí lo está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).