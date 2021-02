La política no es, la política se construye y en cada caminar que me ponga en frente daré lo mejor de mí para seguir trabajando codo a codo con la gente por mi querido Guerrero, porque si algo he aprendido es que solo no se llega a ningún lado.



Estoy contento porque, tal como lo hago desde niño, lo di todo y disfruté demasiado, mi corazón victorioso hoy agradece el apoyo que me han dado. ¡Hay jinete y hay Evodio para un gran rato!



No quitaré el dedo del renglón, ¡Guerrero va a seguir evolucionando!



Sé que ha habido muchas especulaciones. Les comparto que estoy tranquilo, agradecido con Dios por estar rodeado de mi familia y tomando un espacio de reflexión.



La próxima semana haremos las valoraciones necesarias y fijaremos postura. Por ahora reciban mi abrazo fuerte y mi agradecimiento eterno.