Se pronuncia Javier Solorio contra la violencia de género

En conferencia semanal de Acciones y Resultados, el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, se pronunció contra la violencia de género y aseguró que ’en la Cuarta Transformación que impulsa nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay cabida para agresiones de ningún tipo a las mujeres’.



Solorio Almazán manifestó que la lucha de las mujeres a través de la historia, muchas veces se había estancado por gobiernos insensibles que no respetaban sus derechos humanos ni políticos, algo que expresó, se ha erradicado en esta etapa de la 4T.



Sobre el tema del candidato a gobernador por Morena, mencionó que sólo dos personajes tienen posibilidades reales de obtener la bandera y buscar el renacimiento del estado, ’sabemos que Pablo Amílcar Sandoval tiene las preferencias y que por allí también está Félix, así que los demás me parece que deben unirse y ayudar a cumplir el objetivo, el cual es el bienestar de los guerrerenses’, acotó.



A pregunta expresa del préstamo solicitado por el Ayuntamiento porteño para cubrir aguinaldos y salarios en diciembre, informó que ya un banco aprobó el monto de 200 millones de pesos y que sólo esperan la autorización de Hacienda y Crédito Público para hacerlo efectivo y salvar la temporada más importante del año, concluyó.