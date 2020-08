Se pronuncia Perla Edith Martínez sobre el tema educativo en el Congreso de Guerrero

PRONUNCIAMIENTO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN GUERRERO; FORTALEZAS Y DEBILIDADES



Me permito hacer esta intervención estimadas Diputadas, estimados Diputados, por la preocupación que me ha causado el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021.



A mediados del mes de marzo se suspendieron las clases presenciales a causa de la emergencia sanitaria y la autoridad educativa se vio en la necesidad de instrumentar diversos mecanismos en el afán de concluir el ciclo escolar, provocando que la impartición del conocimiento se hiciera con clases no presenciales, valiéndose de las diversas tecnologías de la comunicación, o como en muchos casos, utilizando el ingenio y la participación de la gran mayoría de los maestros y los padres de familia. Lo importante –decía la autoridad- era concluir como se pudiera y con lo que se pudiera y tuviera.



No podemos dejar de reconocer que los temas educativos que se han transmitido hasta hoy, cuentan con un gran apoyo de recursos tecnológicos que los hacen de buena calidad pedagógica. Los contenidos que ofrecen están bajo la línea de la universalidad nacional, con la utilización de lenguaje científico que procura no dejar confusiones en los alumnos.



También es cierto y de ahí mi preocupación, es que están dejando fuera de este ciclo escolar, a una gran cantidad de niñas y niños guerrerenses, que carecen de lo elemental –una televisión o una computadora- para poder tomar sus clases.



Si consideramos que en nuestro Estado, aproximadamente se tienen registradas casi 895 mil viviendas, en las cuales habitamos un poco más de 3 millones y medio de guerrerenses, dimensionaremos la magnitud del atraso que van a sufrir nuestras niñas, niños y jóvenes en edad escolar; al considerar los siguientes datos estadísticos del INEGI: Para este tipo de educación es imprescindible la energía eléctrica, primera falla, 24 mil viviendas no tienen energía eléctrica; segunda falla, 62 mil familias no tiene al menos una televisión, además de las que su televisión no sintoniza los nuevos canales educativos, o que se vieron obligadas a empeñar o vender su única televisión; tercera falla, el 23 por ciento de la población guerrerense únicamente habla lengua materna, gran dificultad, pues las clases son impartidas solo en español. No me quiero referir al uso de la computadora y el internet, pues nuestros datos son realmente decepcionantes ya que solo el 17.8 por ciento de los hogares cuentan con estos equipos.



En este contexto, no se está cumpliendo con el precepto constitucional del Artículo Tercero, que dice ’Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior’. Cosa que la autoridad educativa no cumple y considero que mientras no se reanuden las clases presenciales, no se podrá cumplir, dejando sin educación a gran número de niños y niñas guerrerenses.



Este Congreso no debe permitir que la responsabilidad de la educación recaiga en las madres y padres de familia, o que las maestras y los maestros sean los responsables y que deben hacer todo lo que esté de su parte, aún con el riesgo de contagiarse, para que los alumnos aprendan y obtengan buenas calificaciones. No lo permitamos, por el contrario, hagamos una exigencia a las autoridades educativas para que fortalezcan la capacitación docente y que no solo el 44 por ciento de ellos estén debidamente capacitados; que a la brevedad se elaboren materiales didácticos impresos para alumnos y maestros, que puedan subsanar la falta de poder seguir las clases por televisión; que de manera inmediata se hagan llegar los libros de texto a todas las escuelas de Guerrero, ya que aún una gran cantidad de alumnos no los tienen, a pesar de que se contó con el tiempo suficiente para hacer el reparto; que la autoridad educativa, en coordinación con las demás instancias de gobierno, trabajen en un programa que permita dotar de energía eléctrica a todas las localidades y hogares guerrerenses, ya que esta modalidad educativa a distancia, llegó para quedarse como una herramienta educativa muy importante. Pero debe ser de acceso para todas y todos los alumnos.



Es conveniente compañeras Diputadas, compañeros Diputados, que convoquemos a la autoridad educativa estatal y federal para que en el marco de su responsabilidad, expliquen a esta Soberanía las formas y estrategias que utilizarán para resolver las fallas planteadas en párrafos anteriores, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y garantizar el pleno acceso a las plataformas digitales para todos los alumnos en este nuevo ciclo escolar.