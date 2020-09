Se pronuncian Morenas Guerrero por Citlalli Hernández; respalda Marisol Bazán su candidatura en Acapulco

La dirigente de la Escuela Itinerante de Mujeres Morenas Guerrero, Marisol Bazán Fernández, dijo que en la entidad, más de 300 mujeres de todas las regiones, respaldan la candidatura a la Secretaría General del partido, Citlalli Hernández, a quien definieron como una auténtica feministas que ha luchado por los derechos políticos de las féminas en México.



Entrevistada luego de la conferencia de prensa de la referida candidata, Bazán Fernández, aprovechó para resaltar las virtudes de Citlalli Hernández, quien con 30 años de edad, es la segunda senadora más joven en la Cámara Alta, ’nosotros la apoyamos porque además de ser fundadora de Morena es una representante popular que sigue al pie de la letra la lucha de AMLO, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México’, acotó.



A pregunta expresa de por qué apoyar a Citlalli y no a otras candidatas, Marisol Bazán dijo que en esta revolución de conciencias que se consolidó en 2018, una parte trascendente fue la participación de las mujeres, algo que encabezó en su momento Citlalli Hernández y que la llevó al Senado de la República a muy corta edad, mencionó.



Invitó a la ciudadanía y a los militantes de Morena a que en la semana en que se desarrollen las encuestas (del 2 al 8 de octubre), voten por Citlalli Hernández, quien aseguró, no defraudará la agenda de género y la lucha histórica de la izquierda por los derechos políticos de las mujeres, finalizó.