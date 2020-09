Se pronuncian morenistas contra los trepadores de la política

Quieren revivir las viejas prácticas del pasado que debemos desterrar, afirman



Militantes y cofundadores de Morena en Taxco se manifiestan en contra para su expulsión



Taxco, 28 de septiembre. Los Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena en Taxco firmaron un documento de manifiesto en el que se pronunciaron contra ’los militantes de Morena y trepadores aventureros de la política que pretenden revivir las viejas prácticas, para obtener candidaturas a modo de imposición con intereses personales y no sociales’ para la elección de 2021.



A ellos, varios militantes y cofundadores del partido se pronunciaron en contra para su destierro, como lo manifestó uno de los obradoristas y fundador de Morena en Taxco, Fulgencio Bustamante, quien señaló la preocupación del actuar de varios militantes en compañía de tantos trepadores y aventureros de la política, provenientes de partidos como es el PRI, PAN y PRD, que durante décadas se dieron a la tarea de saquear el patrimonio de la nación, empobreciendo a millones de mexicanos, hoy quieran revivir las viejas prácticas del pasado que debemos desterrar para siempre.



Muchos de esos carroñeros, denunció, que merodean ahora los campos de la Cuarta Transformación, no sólo permanecieron indiferentes ante la represión ejercida por los gobiernos de sus partidos, sino, además, avalaron y hasta fueron copartícipes de los métodos represivos utilizados para combatir a los luchadores sociales de la izquierda mexicana.



Ha costado mucha sangre y ha dejado luto, y sufrimiento el haberse enfrentado a los gobiernos oligárquicos, como para que, ahora, antepongamos nuestra avaricia e intereses mezquinos, personales o de grupo. Es una vileza que, en vez de organizarnos por la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación, y de quien lo encabeza, nos robe el sueño la ambición de algún cargo que nos resuelva los problemas económicos que arrastramos de por vida, dejando de lado los objetivos que dieron origen a la formación de Morena.



Por eso, advirtió que el régimen y el proyecto de la 4T no está consolidado, y lo que es peor, se corre el riesgo de quedar truncado debido a la rabiosa embestida de la derecha y la ultraderecha, cuyos representantes visibles PRI, PAN, PRD, MC, no pierden la oportunidad de golpear de manera constante a quien ejecuta el proyecto.