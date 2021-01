Se pronuncian transportistas de San Marcos a favor de Tomás Hernández Palma

Como un funcionario que ha cumplido acuerdos, incluso en tiempos de crisis con el sector del transporte de San Marcos, representado por Heriberto Heredia, miembro de Un Nuevo Horizonte para Guerrero AC y Lepoldo Díaz, coordinador regional de la Federación de Taxis y Transporte Liviano del Estado, en conferencia de prensa, respaldaron la reelección del precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Hernández Palma, en el municipio de San Marcos, con el objetivo que asegure el triunfo en los comicios de 2021.



La mañana de este domingo ambos dirigentes fijaron un pronunciamiento en el que manifestaron que Hernández Palma ha sabido llevar la administración pública pese a la crisis por Covid-19 y ha ejecutado obras de pavimentación y electrificación en las colonias más marginadas del municipio.



’Nos ha quedado claro que Tomás Hernández ha demostrado experiencia y eficacia al frente del municipio y en esta ocasión, el sector de transporte hemos tenido una decisión unificada para apoyar al actual presidente municipal, algo que nunca en la historia se había dado, porque tres años no son suficientes para lograr el desarrollo de nuestro municipio, lo que ha detonado en la prosperidad en cuanto a lo turístico, a partir de la gestión del actual alcalde’, manifestaron.



Finalmente, los trabajadores del volante se asumieron como parte de la corriente Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), e hicieron un llamado al presidente del Sol Azteca estatal, Alberto Catalán Bastida, para que en estas elecciones de junio de 2021, el gremio tenga presencia en regidurías de los municipios de la Costa Chica, pues explicaron que ’siempre hemos ayudado a ganar las contiendas y hemos sido utilizados. No obstante, hemos respetado las líneas y decisiones políticas y es necesario que nuestro gremio se le tome en cuenta en las regidurías de nuestra región’, concluyeron.



CONTINÚA CRISIS POR PANDEMIA



Respecto a la repercusión de la crisis económica generada por la pandemia del siglo XXI, los líderes manifestaron que hasta el momento únicamente trabajan el 50 por ciento de las unidades de todas la rutas, tanto urbanos, rutas alimentadoras y colectivos.



Manifestaron que las autoridades locales y estatales abastecieron de cubrebocas, gel desinfectante y equipo de sanitización, además de apoyo alimentario en los momentos más álgidos de la contingencia.



’Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido bajas en ninguna de las dos agrupaciones, hemos sido muy cuidadosos con los compañeros de la tercera edad y con enfermedades crónicas, sin embargo, con todo y el apoyo que las autoridades puedan tener, nuestra economía se desplomó preocupantemente y hasta el momento a casi un año, no nos hemos recuperado’, dijo Heriberto Heredia.



