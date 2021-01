Sé que me estás mirando desde tu mundo, Terry.

Estoy cierto de que los perros tienen alma. Cristalina y llena de luz, no como la humana, enturbiada por insanas ambiciones, mezquindades, envidias y rencor.



Claro y luminoso también ha de ser el mundo en que te hallas, no como el mío, enfermo ahora y siempre sacudido por nuestra maldad.



No dejes de mirarme, perro amado. Tus ojos de agua volverán a poner en mí el amor que me diste, y tu bondad. Irás conmigo, como cuando subíamos al monte y por imprudencia mía tardábamos en regresar. Nos caía la noche; perdía yo la senda y tú la encontrabas para mí. ¿Te acuerdes?



Nunca me olvides, Terry. Sigue dándome tu amor.



Siempre me lo darás, estoy seguro.



No tomes en cuenta que soy hombre: tú eres perro.



¡Hasta mañana!...