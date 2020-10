Se realiza el Primer Cabildo Juvenil

La mañana de este lunes en las instalaciones del Parque Metropolitano, se llevó a cabo la instalación del Primer Cabildo Juvenil y como invitados especiales estuvieron el regidor Lucio Carrillo Bañuelos, la regidora Carmen Ávalos, la Secretaría del Ayuntamiento Beatriz Mitre, entre otros funcionarios del XLI Ayuntamiento capitalino que encabeza Francisco Javier Castellón Fonseca.



Al ser entrevistado, Lucio Carrillo, por este medio de comunicación. dijo que un grupo de jóvenes hace poco se habían acercado a su persona para presentarle el primer proyecto de Cabildo Juvenil. Es una organización Dominio Juvenil, que habían tocado puertas " y nosotros el ayuntamiento capitalino se las aperturamos ya que se les dio la aprobación por unanimidad y hoy ya es una realidad".



Cabe mencionar que la convocatoria fue abierta para todos los jóvenes entre 16 y 29 años de edad. Se recibieron 26 proyectos de política pública de los cuales un jurado ciudadano eligió a los 18 que serían integrantes del Primer Cabildo Juvenil, y hoy "toman protesta lo cual me hace sentir muy satisfecho porque esto está marcando historia".



Resaltó el regidor Lucio Carrillo, que un dato muy importante es que la mitad de los proyectos propuestos fueron presentados por mujeres y el jurado ciudadano de manera natural eligió a la mitad del cabildo juvenil féminas y mitad hombres, "lo que significa que la mujer se está empoderando y como lo hemos dicho, estamos impulsando y seguiremos apoyando no solamente a las jóvenes y los jóvenes sino a las mujeres".



Qué bueno que hoy en día alcen la voz y que se hagan presentes los jóvenes de Tepic, de esa manera " creo que encontramos soluciones para Tepic, cuando los jóvenes se hacen presentes".



De igual manera Lucio Carrillo, dijo que si un proyecto es factible para la política pública real del municipio " le vamos a dar el mérito al creador de esta iniciativa y le daremos el acompañamiento". Los proyectos que se están entregando van desde la obra pública, apoyo al turismo, a la educación, salud, juventud, cultura, servicios públicos, seguridad pública, equidad de género y erradicar la violencia contra la mujer.



Así mismo el presidente de la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento de Tepic, añadió, que los participantes son muy jóvenes ya que varían de 16 y 24 años de edad, entre ellos está la presentación de los hermanos wixaricas, estudiantes de derecho, madres de familia, hombres que han estado metidos en política pública y jóvenes nuevos que quieren incursionar y que bueno porque este primer ejercicio no solamente es para tomarse la foto pero posteriormente el jueves se harán sesiones de comisiones, " es decir se van a debatir los proyectos y ese mismo día de hará la toma de la foto oficial de este primer Cabildo Juvenil".



Al abundar más sobre este tema el regidor Lucio Carrillo agregó, que en lo personal le resalta un proyecto de una chica la cual hace una propuesta de una planta de separación de basura muy interesante, " yo soy impulsor de este tipo de iniciativas y por supuesto que le vamos a dar seguimiento". Otro es el de los puntos turísticos de la capital Nayarita que es del Presidente Juvenil, " quiero dejar en claro que estos proyectos mencionados y todos los que puedan perfeccionarse y sean competencia del municipio de Tepic, el regidor Lucio Carrillo, les dará seguimiento y acompañamiento", términó diciendo.