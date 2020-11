Se realizan marchas pro-Trump en Washington; acusan "fraude" en elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó desde su caravana a cientos de sus simpatizantes reunidos en la Freedom Plaza, en Washington D.C. Durante el día se prevén marchas pro-Trump en la capital estadounidense, mientras los manifestantes hacen eco de las acusaciones, sin pruebas, del mandatario de "fraude" en los comicios.



El viernes, el mandatario dijo que "podría pasar" por una de las concentraciones que se esperan para hoy.



The New York Times reporta que las concentraciones de hoy incluyen una "Marcha del millón de MAGA", una manifestación "Stop the Steal" y un evento de "Mujeres por Trump"; sin embargo, no estaba claro a cuál asistiría Trump. ’Es reconfortante ver todo el tremendo apoyo que existe’, publicó el presidente en Twitter el viernes por la tarde.



Los grupos de milicias de derecha como Proud Boys también planearon realizar manifestaciones, lo que provocó una gran presencia de seguridad en la capital para evitar enfrentamientos con eventos separados contra Trump que estaban programados fuera de la Corte Suprema.



Hace una semana, el demócrata Joe Biden alcanzó el umbral de los 270 votos electorales que lo convirtieron en el virtual presidente electo de EU. Este viernes, medios de EU le dieron 306 votos electorales contra los 232 del presidente. AP no ha dado ganador en Georgia, porque se realiza un recuento.



Mientras, muchos de los intentos de Trump de anular los resultados en un puñado de estados, construidos alrededor de afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado, ya han sido descartados o abandonados.



A pesar de la declaración de sus propios funcionarios de inteligencia el jueves de que las elecciones fueron "las más seguras en la historia de Estados Unidos", Trump y sus aliados no muestran signos de renunciar a su búsqueda para que se anulen los resultados.



"El presidente Trump cree que será presidente Trump, tendrá un segundo mandato", dijo la portavoz Kayleigh McEnany en Fox News en esta semana.



Biden se está preparando para asumir en enero y muchos líderes mundiales, entre los que no se encuentra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo han felicitado por su victoria.