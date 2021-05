Se reanuda este 4 de mayo segunda dosis para adultos de 60 años y más en Taxco

• Guerrero se ha mantenido por dos meses y medio en semáforo amarillo; hay que seguirse cuidando el COVID sigue activo: De la Peña Pintos



• Reconoce Tulio Pérez Calvo a colaboradores de filtros sanitarios al cumplir 300 días de trabajo contra la pandemia



Acapulco, Gro., 2 de mayo de 2021– Guerrero se ha mantenido durante dos meses y medio en semáforo amarillo, un esfuerzo de conjunto con la población que atiende debidamente las indicaciones para evitar que los contagios incrementen, pues la pandemia no se ha ido y la enfermedad sigue activa, puntualizó el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, mientras que el Delegado Federal de Programas Sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, informó que se reanuda la aplicación de las vacunas de segundas dosis en Acapulco este martes 4 de mayo atendiendo para esta jornada a un universo de 44 mil adultos mayores en los mismos cinco macro puntos de aplicación de acuerdo a la calendarización.

’Reconocer el extraordinario respaldo que hemos tenido del gobernador Héctor Astudillo Flores en Guerrero, el gobierno del estado, de los gobiernos municipales. Si hemos logrado avanzar a este ritmo que es bastante bueno y acelerado ha sido afortunadamente gracias a esta coordinación’, enfatizó el Delegado Federal de Programas Sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz.

En la transmisión número 369 de seguimiento de la pandemia en Guerrero, el funcionario federal Iván Hernández, anunció que este lunes 3 de mayo, inicia la aplicación de la vacuna al rango de edad de 50 a 59 años en Iguala bajo el mismo esquema de atención en las canchas del DIF a partir de las 11 horas con las letras A y B con las que inicia su primer apellido y se continuará con la atención en la zona norte en Atenango del Río, Buenavista de Cuellar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Huitzuco, Ixcateopan, Pilcaya, Taxco, Tepecoacuilco y Tetipac, en todos estos municipios iniciado el proceso de vacunación el martes 4 de mayo bajo la misma mecánica.

En el caso de Costa Grande se continuará la atención a personas de 50 a 59 años en Atoyac, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Petatlán, Tecpan, Coahuayutla, La Unión y Zihuatanejo en la Unidad Deportiva, cuya calendarización estará disponible en las páginas oficiales y redes sociales del Gobierno Federal y de la Delegación de Programas Sociales en Guerrero, por lo que se les pide a este rango de edad que realicen su registro previo e impriman el documento que se emite que será presentado junto con su identificación y su comprobante de domicilio en el punto de vacunación.

Por su parte, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, en su informe diario de la evolución de la pandemia en Guerrero, destacó que el Estado se ha mantenido durante dos meses y medio en semáforo amarillo, resultado del esfuerzo de conjunto de las instituciones de los tres niveles de gobierno y la población que atiende debidamente las indicaciones para evitar que los contagios incrementen, sin embargo, la pandemia no se ha ido y la enfermedad sigue activa.



De la Peña Pintos, llamó a seguirse cuidando pues señaló que a pesar de estar vacunados se debe continuar utilizando el cubre bocas, lavado de manos, evitar lugares cerrados y favorecer los lugares ventilados, pues la vacuna ayuda a evitar casos graves de la enfermedad, pero puede haber contagio leve y pueden llegar a contagiar a otras personas por lo que la población debe de seguirse cuidando para evitar cualquier rebrote u ola que hasta ahora no se ha dado en Guerrero.

El mes de abril, dijo De la Peña Pintos, cerró con ocho defunciones en promedio diario, logrando disminuir estos indicadores respecto al mes de marzo, mientras que en pacientes intubados Guerrero se encuentra por debajo de la media nacional e informó que son 29 los contagios de Covid-19 registrados en las últimas 24 horas.

Este fin de semana ha aumentado la ocupación hotelera cerca del 50 por ciento en promedio estatal, por lo que no se debe olvidar que se continúan con los protocolos y las medidas para evitar segundas o terceras olas de contagios de Covid-19, por lo que se cuentan con protocolos que certifican a las empresas turísticas con el sello Safe Travels, que fue otorgado a la empresa Estrella de Oro por cumplir con los requerimientos sanitarios en sus instalaciones y autobuses.

Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, reconoció a nombre del Gobernador Héctor Astudillo, el esfuerzo que realizan personal de diversas dependencias del gobierno del estado con su colaboración durante 300 días de apoyo en los filtros en playas, mercados y zonas de gran concentración, así como el transporte para mitigar los riesgos de contagios del Covid-19 con la entrega de cubre bocas y gel antibacterial para concientizar a la población y turistas que seguimiento en la pandemia.