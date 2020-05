Se reanudan Un Cuarto Más e Iluminado los Hogares, anuncia Mario Moreno

*No politizar las acciones de prevención ante el Covid-19: HAF

*Se multará en Chilpancingo a quienes tiren basura en las calles



Guerrero se encuentra en alerta máxima de contagios con tendencia a aumentar, dice el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, ante los casos positivos en el estado –600– y el número de muertos, que ya ha llegado a 75.

Esto representa el 1400 por ciento de crecimiento de la fecha del 10 de abril a este día.

Es probable que el número de contagiados sería más si el gobernador no estuvieran tan activo coordinando los trabajos de prevención y atención de los afectados por el covid-19.

Por este desempeño desde el inicio de la pandemia por Covid-19, Astudillo Flores fue reconocido por el gobierno federal

Además, habrá que mencionar, sus acciones contra la pandemia las ha realizado sin anteponer por delante intereses políticos partidistas.

’El tema político no es nuestro’, ha dicho en varias ocasiones ante las redes sociales y ha pedido a todos los actores que no politicen las acciones durante la pandemia

El gobernador, además de ser reconocido por el gobierno federal, en algunas encuestas lo sitúan entre los mandatarios con mayor reconocimiento de la población gracias a su oportuna actuación frente a la pandemia del Covid-19.

Fue el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien expresó el reconocimiento a Héctor Astudillo, frente a Rocío Bárcenas Molina, designada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como apoyo en acciones de las instituciones médicas locales y federales, así como en las acciones sociales relacionadas con la atención por Covid-19 en Guerrero.

"Quiero reconocer el trabajo que ha hecho el Gobernador en todo este proceso, creo que es importante que lo sepa usted –dirigiéndose a Rocío Bárcenas– y se lo haga saber al Presidente, expresó Sandoval Ballesteros.

Agregó que ’hay un trabajo de prevención importante, que se hizo desde el principio con información y enlace con presidentes municipales y población en general y un tema responsable de quedarse en casa".

A las acciones de prevención, ahora se suma la planeación para reactivar la economía del estado, y uno de los acuerdos de este día martes, es revisar junto a la Federación la situación de Guerrero, para armar un plan de reanudación de algunas actividades como minería, turismo, empleo y regreso a clases.

El gobernador también ha instruido al secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos para que se reactiven algunos programas centrales de su administración.

Claro, esto tiene que hacerse de manera cuidadosa ente la crisis sanitaria que afecta al país.

La instrucción, señaló Mario Moreno Arcos, es que se reanuden programas como Un Cuarto más, con la intención de reactivar la economía de algunos municipios donde no se han presentado casos de covid-19.

Con la construcción de cuartos se da empleo a albañiles, empresas constructoras y comercios de material para la construcción, con lo cual se beneficiará la economía de esa región.

Moreno Arcos es otro de los funcionarios del gobierno estatal que ha pendiente de la oportunidad para reactivar esos importantes programas de carácter social, ahora que la pandemia del coronavirus ha incrementado el desempleo.

Otro programa que se reactivará en estos días con el propósito de generar empleo y movimiento económico es Iluminando los hogares en Guerrero.

Habrá que reconocer que Mario Moreno Arcos no es un improvisado en acciones de gobierno, por lo que se tiene la plena confianza de que sabrá reactivar esos programas de manera cuidadosa para no poner en riesgo a los trabajadores que participen en estas actividades, y sabrá reactivar la economía de esas localidades beneficiadas.

EN CHILPANCINGO SE MULTARÁN A LOS COCHINONES QUE TIREN BASURA

Finalmente el gobierno municipal de Chilpancingo multará a los cochinones que sigan tirando basura en la calle y espacios públicos.

Habrá que aplaudirle al gobierno de Antonio Gaspar por este anuncio, porque así podremos tener una ciudad más limpia, después de tantas campañas de concientización para dejar de tirar basura en las calles, coladeras y barrancas.

Las multas, hasta eso no son tan altas, pues serán hasta de 3 mil 928 pesos, y si con eso se evitan los cerros de basura en esquinas y banquetas o las estufas y colchones en las barrancas, hasta parece poco la cantidad.

La verdad es que gran parte de la gente de la capital abusa de que las autoridades son muy tolerantes, y tiran sus desechos donde se les ocurre.

Hay ciertos comerciantes que tirar basura en todo momento, pese a que ya haya pasado el carro de basura minutos antes.

También hay barrancas que ya han sido limpiadas ante la proximidad de las lluvias, pero los vecinos vuelven a tirar sus colchones viejos, estufas, refrigeradores, incluso desechos de carros.

Se espera que con multas, la cultura de la suciedad cambie y pronto se arraigue la de la limpieza.