Se rebasó la cifra catastrófica

El pasado sábado lamentablemente se llegó a la cifra oficial de 60 mil 254 decesos por Covid-19, así como a 556 mil 216 casos confirmados, siendo la primera cifra catalogada como catastrófica por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, cuando el 6 de junio hizo varias proyecciones del avance de la pandemia en el país.

De esta firma México se coloca en el tercer lugar mundial en cantidad de fallecimientos acumulados, superado solo por Estados Unidos y Brasil, mientras que en el renglón de contagios totales ocupa el sexto en todo el mundo, detrás de Estados Unidos Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

Pero las malas noticias son más. Si bien en los últimos días la curva de contagios no ha crecido, tampoco se presenta un declive, es decir se mantienen en lo que llaman una meseta y continúa constante tanto ese registro como el de decesos día con día.

De acuerdo con nuevas estimaciones, como la del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, calculan que en diciembre México llegaría a104 mil 803 muertes, bajo la condición de que se mantenga el uso de cubrebocas y se refuerzan las medidas sanitarias, mientras que otros cálculos se prevén 118 mil 810 decesos y si no varían las acciones podrían ser en el peor de los escenarios llegar hasta los 153 mil 189 muertos.

También el pasado viernes Mike Ryan, director del Departamento de Emergencias Sanitarias la Organización Mundial de la Salud, dijo que "lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, los test son limitados con tres por cada 100 mil personas por día, que se puede comparar con más de 150 por cada 100 mil personas en Estados Unidos".

Por todo lo anterior es necesario cambiar las políticas para enfrentar al coronavirus para, entre otras cosas, incrementar el número de pruebas, hacer obligatorio el uso del cubrebocas; si bien ya se inició la reactivación económica, reforzar las medidas preventivas en centros laborales y de recreación, así como en medios de transporte.

Otra medida necesaria sería el cambiar al responsable del seguimiento del coronavirus, ya que López-Gatell se ha sometido a los designios presidenciales por lo cual, entre otras cosas, no ha sido firme en su decisión de aprobar los cubrebocas de forma más intensa.

De no aplicarse estos cambios será cada vez más difícil el ’domar’ a la pandemia, como lo han declarado constantemente las autoridades federales, por lo cual continuarán creciendo laa negativas estadísticas de contagios y fallecimientos.