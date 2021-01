Se reconvertirá nuevamente el Hospital Militar Regional de Chilpancingo para atender a más pacientes COVID-19: Astudillo Flores

Con un gran sentido de responsabilidad ante el incremento de casos de Covid-19 en Guerrero y para prevenir una saturación de hospitales, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional reconvertirá nuevamente el hospital Militar regional de Chilpancingo.



Durante la transmisión número 282, en la que estuvo acompañado por los cinco ganadores del Premio Estatal del Deporte: Saúl Grande García, que es Campeón Centroamericano de Karate, José Ángel Hernández Luna, Campeón Panamericano de ajedrez, Miguel Ángel Díaz Miranda, Campeón Panamericano de Handball, Suzette Yoselin Quezada, Campeona Nacional de físicoculturismo y Juan Luis Martínez Espinosa, Campeón Nacional de Tiro Deportivo, el titular del Ejecutivo estatal llamó a ponerle mucho cuidado al tema del Covid, ya que ha ido creciendo en todo Guerrero.



’Tenemos municipios a los que hay que poner mucho cuidado, que la verdad que el contagio ya se ha elevado; caso Chilpancingo, caso Taxco, caso Acapulco también, yo creo que hay que ir pensando en cómo hacer medidas más estrictas para tratar de cuidar que no nos vaya a crecer tanto, que tengamos que enfrentar situaciones de mayor crisis’, agregó.



Anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional ha autorizado nuevamente reconvertir el hospital militar regional con sede en Chilpancingo, gesto que el gobernador agradeció.



Ante el incremento en las hospitalizaciones, Astudillo Flores mencionó que se está tratando de trasladar a pacientes con Covid-19 a otros lugares, como el que está ubicado en Chilapa.



’Entonces, la situación ya no es un asunto de que solamente es un comentario, es una realidad y hay que decirlo y hay que ponerlo con todas sus letras’, enfatizó.



También apuntó que las vacunas se aplicaron exclusivamente a personal de salud que atiende casos de Covid-19 y reprobó que algunas personas se hayan vacunado cuando aún no era su turno.



El mandatario estatal puntualizó que entre febrero y marzo se aplicarán las vacunas a adultos mayores, ya que ellos son el principal grupo de riesgo.



’Vamos a estar muy pendientes, porque somos guerrerenses y en mi papel de gobernador de Guerrero voy a estar muy pendiente’, señaló.



En la presentación de los datos técnicos, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que la entidad acumula 28 mil 257 casos positivos y 2 mil 865 defunciones.



Sobre los casos nuevos, precisó que la incidencia de casos positivos es ondulante, ya que son 132 en las últimas 24 horas, ubicados básicamente en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco, Teloloapan, entre otros.



Indicó que al aumentar los contagios, aumentaron las hospitalizaciones, se reportan 399 pacientes hospitalizados; de estos, 64 en estado crítico, situación similar que se vivió en junio del año pasado, la ocupación hospitalaria hoy es del 59 por ciento, aunque en pacientes intubados, Guerrero está por debajo de la media nacional.



También estuvieron en la transmisión el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca y el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.