Se recrudece la crisis al gremio platero en Taxco por el incremento a insumos

Taxco, 29 de julio. La pandemia del Covid-19 no solo afectó la economía de algunos sectores de Taxco, sino que al gremio platero se le recrudeció la crisis por el alza del precio del kilogramo que cerró este fin de semana cerca de los 15 mil pesos de acuerdo a los Indicadores de México, por lo que el Instituto de la Plata (The Silver Institute) de Estados Unidos prevé un incremento importante en este año para la adquisición tanto del insumo y de la joyería, derivado de los movimientos financieros que se están presentando en el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Desde finales de 2010, la entrada a comprar la plata de Taxco adquirió un precio importante en el que después de 10 años el aumento es considerable.



Ahora con la nueva emergencia sanitaria de China y la pandemia mundial del Covid-19, el espacio comercial para los artesanos plateros de Taxco no equivale a su reapertura de venta de la joyería, sino a que el kilogramo de la plata es más caro, lo que genera un mayor problema para poder obtenerlo, ante la falta de recursos económicos que han tenido en los últimos 20 años que se unen con el confinamiento al que fueron sometidos por la enfermedad, y que ahora con la reapertura económica del turismo en Guerrero, el movimiento económico es incipiente para este sector, el más explotado y menor apoyado desde el gobierno federal.



La semana pasada el precio del kilogramo de la plata en Taxco estuvo en 11 mil pesos. Ahora con los problemas internacionales el equivale llegó a 14 mil 800 pesos el kilogramo, lo que equivale a 200 veces adquirir dinero de acuerdo a la Sedesol para sobrevivir.



El aumento también ocurre por las diferencias mercantiles que hay entre China y Estados Unidos, para que el precio de la plata ocasione problemas.



Con este aumento, México, seguirá afectado en torno a la situación del Covid- 19, y a la falta de recursos para entrar en una nueva fase de la nueva platería hacia los plateros de Taxco.



Los plateros de Taxco han exigido una y otra vez, recursos para crecer en el mercado de la joyería y poder competir a nivel internacional, de los que se les han negado.



De acuerdo al último informe del Instituto de la Plata (The Silver Institute) de Estados Unidos, se espera que el crecimiento de la extracción industrial de plata (que representa poco más de la mitad de la demanda total en 2019) se reanude en 2020, revirtiendo dos años de pérdidas marginales.



’Si bien las débiles condiciones económicas, particularmente en China, siguen siendo un obstáculo para la producción industrial, es improbable que se repita el desabastecimiento del año pasado a lo largo de la cadena de suministro (como resultado de la guerra comercial)’.



Según el instituto, la renovación de esta tubería debería ofrecer un impulso adicional a la demanda este año. ’Prevemos un aumento del 3 por ciento en la demanda industrial de plata, que estaría en línea con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de 3.3 por ciento para el crecimiento del PIB mundial este año’.



El Instituto señaló que las perspectivas para la plata ’siguen siendo positivas, y se prevé que el precio promedio anual aumente en 13 por ciento a un máximo de seis años.