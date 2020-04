Se recupera taxi robado y se detiene al presunto responsable en Toluca

En seguimiento a la consigna operativa emitida por personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron un vehículo con cromática de taxi, con placas de circulación con denuncia de robo desde el pasado 19 de enero del presente año.







Los hechos se registraron en la esquina de la avenida Pino Suarez y Las Torres en la colonia Santa María de las Rosas, donde el personal operativo marcó el alto de un coche marca Chevrolet, modelo 2009 colores blanco y verde.







Luego de observar el paso de la unidad a través del sistema de video vigilancia, se coordinaron las acciones para que de manera inmediata los elementos en campo de la SS le realizaran una revisión preventiva.







Al consultar con el Centro de Mando las placas de circulación en plataformas institucionales se corroboró que la matrícula que llevaba este vehículo, tenía ficha de hurto, sin embargo, pertenecía a un vehículo Nissan Tsuru 2014.







Por tal motivo, se procedió a la detención del vehículo y su conductor Agustín ’N’, quien dijo no tener conocimiento del reporte de robo, ni porqué traía esas placas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir la situación jurídica.VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C5, PERMITE A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DETENER UN TAXI CON PLACAS CON REPORTE DE ROBO







Por tal motivo, se procedió a la detención del vehículo y su conductor Agustín 'N', quien dijo no tener conocimiento del reporte de robo, ni porqué traía esas placas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir la situación jurídica.