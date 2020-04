Se recuperan bolsas y crece covid-19

Tras la recuperación del precio del petróleo luego de la baja en el precio este lunes a consecuencia de la disputa Arabia Saudita-Rusia, las consecuencias por la expansión del coronavirus sigue afectando la economía mundial debido a la baja del turismo y otras actividades económicas que hacen prever graves estragos en las finanzas internacionales.

Y mientras en Italia el primer ministro Guissepe Conte suspendió los eventos masivos y aisló a los enfermos de la nueva epidemia, en México, nuestro flamante equipo médico encabezado por el subsecretario Hugo López Batell no le encuentra la cuadratura al círculo a la pandemia y dice que será en unas semanas más cuando se determine qué hacer con los eventos a punto de realizarse en las próximas semanas.

Desde luego que la infraestructura hospitalaria es insuficiente para dar atención a los miles de pasajeros que llegan diariamente al país desde diversos rumbos de la geografía mundial, pero cuando menos es para que la Comisión de Salud tenga ya operativos en marcha y garantice, tanto al público como a los organizadores, las reuniones masivas y, aunque ahora la situación no es grave, el virus si es una realidad en países europeos.

Veremos si lo que ocurre en el mundo agiliza a nuestros funcionarios y si bien el descalabro del martes no pasó a mayores por las previsiones del Gobierno Federal ya señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador –no más endeudamiento externo, reservadas garantizadas y menos gasto-, hace falta accionar medidas p0reventivas y de protección a la población, pues en Italia llega ya al medio millar de muertes por el Covid 19 y en Puebla se anuncia, ante la expectativa y el temor, la presencia de un ballet italiano que merece la atención correspondiente.

TURBULENCIAS

Temen pérdidas en semana santa

En los dos primeros meses de 2020 las aerolíneas internacionales reportan un porcentaje de cancelaciones que llega hasta el 4 por ciento y los hoteles un 6 por ciento. Pero el hecho más significativo es que la gente no está comprando viajes y se prevé que para semana santa y vacaciones de verano el sector recienta mayores pérdidas, reveló el CEO de la agencia de viajes #GoätTravel, Carlos Fresán…Entre los cambios en su gabinete realizados por el gobernador Alejandro Murat, destaca la designación de Carolina Monroy del Mazo como jefa de la Oficina de la Gubernatura de Oaxaca. De larga trayectoria priista, la originaria de Atlacomulgo e integrante del ex poderoso grupo, es prima del ex presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Alfredo del Mazo Maza; ex esposa del diputado federal priista Ernesto Nemer Álvarez y egresada de la Universidad de Toluca, buscó la dirigencia nacional del PRI al lado de Manlio Fabio Beltrones y ha sido diputada federal y ex directora del Instituto de Radio y Televisión Mexiquense; como es natural, los y las oaxaqueñas se sienten marginados por la invasión mexiquense a la entidad…La colocación de la manta ’México feminicida’ en Palacio Nacional, arriba de la puerta Mariana, fue lo que originó la explosión de petardos durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer de acuerdo a la versión de la fotógrafa de El Heraldo de México, Katia López; afirma que dicha manta desapareció luego que una pareja –hombre y mujer- lanzó los explosivos…El diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, afirmó, durante la inauguración de la Expo-venta Artesanal ’Tinujei’ en San Lázaro, que se deben conservar las técnicas artesanales de las familias originarias y de las comunidades indígenas para preservar nuestro patrimonio cultural material e inmaterial, pues México es la mezcla de sus raíces indígenas y la modernidad…



