Se redoblarán medidas sanitarias en Acapulco por repunte de COVID-19, advierte Adela Román

Ante el anuncio del secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, sobre un repunte de contagios y decesos por Coronavirus COVID-19, la alcaldesa Adela Román Ocampo advirtió que en Acapulco se reforzarán las medidas sanitarias para contener la pandemia.



Este viernes la presidenta municipal sostuvo una videoconferencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, alcaldes y alcaldesas de otros municipios de Guerrero, donde se consideró casi inminente que la entidad regrese al semáforo naranja en los próximos días, debido al incremento de casos por el SARS-CoV-2.



Durante la reunión virtual se planteó redoblar las medidas sanitarias en bares y restaurantes, a pesar de que en días pasados se efectuó un operativo en el que se supervisaron 38 establecimientos y se clausuraron 5, además del retiro de mobiliario en 12 negocios por no contar con licencias e invadir la vía pública.



Adela Román indicó que en Acapulco no se han relajado las medidas sanitarias; no obstante, se redoblarán acciones para evitar más contagios, especialmente en lugares cerrados donde se aglomera la gente, por lo que invitó a la ciudadanía a actuar en corresponsabilidad.