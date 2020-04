Se reducirá el presupuesto para municipios a pesar de contingencia por el COVID-19

www.guerrerohabla.com

Alcaldes de México| 26 de marzo de 2020.- Los gobiernos municipales del país, a diferencia del Gobierno federal y los estatales, no pueden suspender sus servicios ante la emergencia que se enfrenta en México y el mundo por el COVID-19, pues son los encargados de llevar los servicios básicos a los ciudadanos, explicó el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa.





Juan Hugo de la Rosa durante visita a mercado local de Nezahualcóyotl por campaña de sanitización. Foto: Ayuntamiento de Neza



En una sesión transmitida en vivo por las redes sociales de Alcaldes de México, el presidente municipal informó que, a pesar de esto, el Gobierno federal ya les anunció que habrá una reducción importante en materia de ingresos municipales, pues las participaciones federales se reducirán en un 9.5%.



’El gobierno municipal, no es tan fácil que cierre sus puertas, porque tenemos la responsabilidad de las actividades y servicios esenciales; tenemos que buscar cómo hacer más eficiente el trabajo municipal para seguir prestando los servicios básicos’, señaló Juan Hugo de la Rosa.







Expuso que los gobiernos locales deben esforzarse más para buscar una mayor eficiencia y calidad en los servicios, pues además se incrementan los gastos.



Dijo que por ahora en Nezahualcóyotl no hay casos sospechosos no confirmados de COVID-19, pero señaló que no hay infraestructura hospitalaria suficiente, pues dentro del municipio sólo hay 280 camas disponibles para una población de un millón 200 mil habitantes, por lo que habría que recurrir a hospitales estatales y federales de la periferia.



Sin embargo se mantuvo optimista en cuanto a la respuesta de la ciudadanía, a quien llamó a permanecer en su casa todo lo posible y guardar la sana distancia, pero reconoció que la actividad económica no puede detenerse en el municipio, pues la mayoría depende de empresas familiares que viven al día.



Explicó que en el municipio hay 49 mil microempresas, la mayor de ellas empresas familiares, por lo que es complicado para la gente dejar su actividad, pues la mayor parte de la población está al día en su gasto.



’Muchos negocios siguen funcionando, por necesidad, pero hemos sido enfáticos en que tienen que llevar a cabo todas las medidas de higiene y mantenerse al máximo en casa, en la medida de sus posibilidades’, explicó.



No habrá medidas de cuarentena, señaló, al menos no al 100 por ciento, pero sí se están tomando acciones para evitar concentraciones de población, como la suspensión de fiestas en vía pública y todo tipo de eventos públicos abiertos o cerrados donde se pueda generar algún tipo de concentración. Además de suspensión de eventos religiosos.



’Hemos estado preparándonos desde hace 2 semanas, porque sabíamos hasta donde podía llegar’, acotó.



’En estos tiempos de pandemia queda de manifiesto el papel de los municipios para enfrentar la pandemia, preparándonos a pesar de las limitaciones presupuestales’, expuso el edil.



Juan Hugo de la Rosa puntualizó que son los municipios los primeros que salieron a hacer labores de prevención, por ejemplo, en Neza se capacitó a todos los mandos de policía municipal para que supieran identificar casos de coronavirus y cómo canalizarlos o qué hacer ante su posible presencia.



Dijo además que todos los policías están capacitados para enfrentar esta situación, pues es la primera que tiene contacto con la población.



Además, a través de las redes vecinales de seguridad se lleva mucha información a la población y se puede notificar algún caso sospechoso al Centro de Control en a través del 57434343



’Estamos recomendando que no se muevan de su domicilio, es la jurisdicción sanitaria la que tiene que ir y determinar si es un caso positivo. Hasta ahora ninguna de las llamadas ha sido por coronavirus’, detalló.



Dijo que el problema mayor será el día después, cuando se enfrente la situación económica, pero confió en que el gobierno y la población unidos van a lograr salir adelante