Se refuerzan las medidas de prevención en panteones municipales de Coacalco

Para procurar la salud de los coacalquenses, el Gobierno de Coacalco se adhirió al exhorto de la Legislatura del Estado de México para evitar que los panteones municipales sean puntos masivos de reunión por fallecimientos no relacionados al Covid-19.



El Presidente Municipal destacó que desde el inicio de la pandemia se han tomado distintas medidas para evitar la propagación del virus, entre ellas la reducción del horario en que operan los panteones municipales, limitándolo de 8:00 a 13:00 horas.



Puntualizó que, con este exhorto, a nivel local se continuarán con las medidas sanitarias dentro de las instalaciones de los panteones y velatorio municipales.



Aunado a ello, dijo, se vigilará que en la realización de funerales, ceremonias y rituales en los panteones no haya más de 10 personas presentes, para evitar que sea un punto de contagio y se ponga en riesgo la salud de los presentes.



Mediante este acuerdo aprobado en la 87 sesión ordinaria de Cabildo, también se acordó exhortar a la Secretaría del Ayuntamiento para que en coordinación con la Dirección del Registro Civil del Estado de México, se agilice el trámite de actas de defunción no relacionadas con Covid-19.



El Gobierno de Coacalco hace un llamado a la ciudadanía para que continúen con las medidas de prevención como mantener la sana distancia, el continuo lavado de manos, uso de cubrebocas y de gel antibacterial.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro