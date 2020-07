Se registra el primer ejecutado del mes en Chicoloapan, la alcaldesa morenista intenta deslindar a su gobierno de estos hechos

Chicoloapan, Méx., a 7 de julio del 2020.- Ejecutado y abandonado la madrugada de ayer fue hallado el cuerpo de una persona a bordo de un taxi.



Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 05 de julio después de que policías municipales recibieron el reporte de un taxi de la Ciudad de México abandonado en la zona ejidal del municipio.



De acurdo a los informe, la persona sin signos vitales fue hallada en perímetro de zona de ejidal de Chicoloapan, y se trata de un masculino con lesión al parecer de arma de fuego en la cabeza a bordo de un vehículo con cromática de taxi de la CDMX’, indican los informes de las autoridades.



La víctima -de entre 35 y 40 años- de encontraba a bordo de un Nissan March placas A4472H y presentaba las menos un disparo por arma de fuego en la cabeza.



Según los informes, vestía gorra azul, sudadera gris, pants azul, y tenis negros con blanco.



Los agentes locales resguardaron el automotor hasta que los servicios periciales recabaron la evidencia en el lugar mientras que la Fiscalía del Estado (FGJEM) inició las indagatorias parar identificar a la víctima y dar con los agresores.



Nancy Gómez intenta deslindar su gobierno de los homicidios que se han registrado



Después de que se diera a conocer la ejecución de un sujeto dentro de un taxi en este municipio, Nancy Gómez, presidenta municipal de Chicoloapan, intenta deslindarse de la serie de ejecuciones que en los últimos mese se han registrado en su municipio, y califico de amarillistas a los diversos medios de comunicación que dan a conocer la radiografía de inseguridad que a empezado a vivir este municipio.



Esta declaración fue realizada por la alcaldesa morenista, en su tradicional trasmisión en vivo de todos los lunes por Faccebok.



En este espacio Nancy Gómez dijo que, su gobierno no va difundir ni hablara de los asesinatos, ejecución y feminicidios que se han registrado en Chicoloapan, ya que quien lo tiene que hacer y llevar una investigación es la Fiscalía del estado de México; sin embargo, no dijo que la seguridad en el municipio la lleva su gobierno y ha mostrado ineficiencia.



Agregó que hay medios de comunicación digitales, que ponen las notas con las fotos más amarillistas, sangrienta, cruel y explicitas para que los veo, y aseguró, ’pero realmente nosotros no tenemos el contexto de lo que está pasando’ dijo.