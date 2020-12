Se registra Félix Salgado como precandidato de Morena a gobernador

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio se registró como precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.



El morenista confirmó su inscripción mediante un video publicado en su página oficial de Facebook.



’Soy ingeniero Agrónomo titulado por la Universidad Autónoma de Guerrero, nacido en el estado de Guerrero, aquí he vivido toda mi vida y estoy entregado a mi pueblo, yo confío en ustedes y ustedes confían en mí… ¡Hay toro!’, expresó Salgado Macedonio.



Indicó que no derrochará recursos en publicidad para promover su imagen.



En cambio, anunció que recorrerá ’casa por casa’, utilizará las redes sociales y medios de comunicación para llevar su mensaje y propuestas a todos los rincones del territorio estatal.



’En estos momentos de pandemia, son momentos de solidaridad, de estar con el pueblo, de estar con la gente; no son momentos de derrochar ningún peso en publicidad, no hay recursos para ello’, sentenció.



El Comité Ejecutivo Nacional de Morena estableció este viernes como la única fecha para el registro de aspirantes.



Salgado Macedonio entregó su documentación a través de un representante, en un acto de sencillez y respeto a la normatividad sanitaria por la pandemia de Covid-19.