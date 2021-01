Se registra Gandhi Cabañas como aspirante a diputado por el Distrito 04 federal. de Acapulco

Gandhi Cabañas se registró este viernes en la Ciudad de México, de acuerdo con la convocatoria emitida por Morena, como aspirante a diputado federal por el Distrito 04, con sede en Acapulco.



El líder social, anunció en una transmisión en vivo desde su página de facebook que el día de mañana dará una conferencia de prensa para presentar el #ProyectoDignidad, que será la plataforma con la que buscará convencer a los militantes y simpatizantes de Morena para ganar su apoyo.



Gandhi Cabañas dijo que el acuerdo del Comité Nacional de Elecciones no es limitativo en relación a la equidad de género, es decir, no prohíbe que algún hombre se registre, y que lo hace con fin de diversificar las opciones políticas para los ciudadanos, ’pues siempre se registran los mismos y es tiempo de un cambio generacional y de aumentar la competencia en Morena’.



’Hay muchas personas valiosas en el partido, muchos simpatizantes y militantes que han trabajado duro, pero que no se atreven todavía a inscribirse en los procesos electorales, y hay que atrevernos a participar si queremos que por lo menos la clase política cambie", destacó en su mensaje.



Él junto con su equipo de trabajo regresan el día de hoy para realizar distintas actividades con la población de este distrito, en la cual desarrollarán actividades del Proyecto Dignidad, anunció finalmente en la comunicación emitida vía redes.