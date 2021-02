Se registra Zeferino Gómez para la alcaldía de Acapulco por Morena

www.guerrerohabla.com

ACAPULCO, Gro., 8 de febrero de 2021.- El diputado local de Morena, Zeferino Gómez Valdovinos informó que se registró como aspirante a candidato para la presidencia municipal de Acapulco. En conferencia de prensa, se lanzó contra otros aspirantes registrados en Morena que no son militantes, ya que remarcó que se trata de un proyecto y ’no está hecho para chapulines’.



Mencionó al ex gobernador y ex alcalde por el PRD, Zeferino Torreblanca Galindo, quien en los últimos procesos electorales participó por el PAN y el PT en busca de la presidencia del puerto. También criticó a Joaquín Badillo Escamilla, quien ya fue candidato por el PVEM y por el PRD en las anteriores elecciones.



’Aún con toda la apertura que se está haciendo de nuestro partido, por supuesto que también nos reservamos el derecho de admisión en casos muy específicos’, expresó el legislador. Esto, en referencia a sus contrincantes, quienes no han estado en la Cuarta Transformación y de último momento ’se quieren trepar al barco’.



En cambio, aseguró que él cuenta con la experiencia necesaria para conducir por el mejor camino la administración y política de Acapulco. Confió en que el partido tendrá todos los filtros necesarios para que no se cuelen ’personajes que no están muy casados con los principios y valores’ de Morena.



No obstante, llamó a cerrar filas por la unidad en el próximo proceso electoral y a evitar el desgaste interno de Morena.

Fuente: Quadratín





Destacó que las próximas elecciones se tratan de una disputa por la nación y no de intereses personales. En la conferencia de prensa, Gómez Valdovinos estuvo acompañado por su compañero de partido, el también diputado Ossiel Pacho Salas, quien busca la alcaldía de Coyuca de Benítez.



Pacheco Salas llamó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a que se ’califiquen muy bien’ a los aspirantes y que no se cuelen personajes con antecedentes de corrupción.+