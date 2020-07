Se registran 138 casos confirmados de dengue en la Huasteca Hidalguense

Doralicia Martínez solicita a alcaldesa de Huatla a trabajar de manera coordinada con SSH para combatir el dengue.



Ante la propagación de dengue entre habitantes de la región de la Huasteca Hidalguense, que registra 138 casos confirmados en plena pandemia por COVID-19, la diputada de Morena Hidalgo, Doralicia Martínez Bautista planteó un exhorto a la presidenta Municipal de Huautla para que conjunta y coordinadamente con autoridades de la Secretaría de Salud de Hidalgo, se implementen medidas y acciones urgentes que eviten la propagación del mosquito aedes-aegypti, transmisor del dengue, en el Ayuntamiento y sus comunidades.



Asimismo, solicitó respetuosamente a la alcaldesa de dicho municipio proporcione un reporte sobre las medidas y acciones que implementará a fin de colaborar con la autoridad de salud estatal en el combate y prevención del dengue en estos tiempos difíciles en los que el sector salud concentra gran parte de sus esfuerzos en el combate de contagios por el virus SARS-COV-2.



La diputada morenista por el IV Distrito de Huejutla de Reyes dijo que es muy importante que no se descuide el combate y atención del dengue en el Estado, sobre todo la zona de la Huasteca que, de acuerdo con cifras de la Dirección General de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, es la zona más afectada, lo cual es lamentable porque en esta región habitan ciudadanos de escasos recursos y que muchas veces no reciben información sobre las medidas que se deben tomar para prevenir los criaderos del Vector transmisor de dengue.



Doralicia Martínez recordó que el 19 de septiembre de 2019, presentó al pleno del Congreso una propuesta de acuerdo en el que expuso la problemática del dengue en la región Huasteca Hidalguense, ’exhortando a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias y urgentes para la prevención y control del vector transmisor del dengue’, dijo.



Se reconoce, añadió, que se desarrollan diversas acciones para prevenir y combatir la propagación del virus pero hasta el día de hoy estas siguen siendo insuficientes y los casos de dengue han aumentado de manera alarmante.



La diputada Martínez Bautista mencionó que según la Dirección General de epidemiología de la Secretaría de Salud, en lo que va del presente año y de acuerdo al panorama epidemiológico de dengue, en México existen 4 mil 606 casos confirmados, mil siete más que en comparación de la misma fecha de 2019, colocándose hidalgo en el lugar 11 con 159 casos confirmados.



Explicó que de esos 159 casos, 138 se presentan en la Región Huasteca, en los Municipios de Atlapexco (64 casos), Huazalingo (8 casos), Huautla (12 casos) y Huejutla de Reyes (54 casos).



Comentó que el 19 de junio mediante oficio, solicitó al Secretario de Salud del Estado de Hidalgo, información respecto a las medidas o actividades integrales que se han llevado a cabo para el control de la propagación de vector transmisor del dengue en los municipios del Distrito IV Huejutla, principalmente en el municipio de Huautla, ya que es donde los casos de dengue van en aumento; de igual forma solicitó que se realizaran las acciones correspondientes en este municipio.



Indicó que como respuesta le fue entregado un informe de actividades de control integral de vectores en Huautla, con una inversión de 213 mil 219 pesos, solamente en insumos insecticidas y más de 3 mil 800 horas de trabajos por parte del personal. De la misma forma, en este oficio, dijo, se recalca que las actividades de nebulización (fumigaciones) se realizan de manera programada, pero requieren del trabajo conjunto de la comunidad y del Ayuntamiento en actividades previas de eliminación de criaderos.



’Hago un llamado al Ayuntamiento dirigido por la Profesora Martha Hernández Velasco, Presidenta Municipal de Huautla, para que realicen las acciones necesarias para la eliminación de criaderos del vector transmisor del dengue, por ser este un problema de salud pública y que requiere de esfuerzos conjuntos le solicito su máxima colaboración para el combate al dengue’, indicó.



También llamó a la población en general a sumar esfuerzos con el Municipio mediante la eliminación de criaderos, informándose e informando a los demás, ya que con el trabajo conjunto ’lograremos que los casos de dengue no sigan aumentando, porque la salud de los Huastecos y de todo ciudadano mexicano es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en Tratados y Convenios Internacionales, nuestra salud es lo más importante, cuidémonos todas y todos’, concluyó.