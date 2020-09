Se registran enfrentamientos violentos entre habitantes de Atenco, hay varios heridos de bala

San Salvador Atenco, Méx., a 4 de septiembre del 2020.- La noche de este jueves se registraron varias riñas entre habitantes de Atenco contra seguidores del excomisariado ejidal y excandidato priista a la presidencia municipal, Alejandro Santiago López, alias el Oaxaco, en donde se empleado armas de fuego y se reportan varias personas heridas, entre ellas por lo menos dos mujeres.



Según los testimonios de los residentes del centro del municipio, ubicado en la región nor oriente del Valle de México, varios familiares y amigos del ex abanderado tricolor, en aparente estado de ebriedad, agredieron con palos y tubos a algunos de los vecinos que se encontraban en un taller mecánico, localizado en la avenida Fresnos, que es la principal entrada a la localidad.



Al lugar llegaron varios elementos de la Policía Municipal para tratar de controlar a los rijosos, pero no detuvieron a ninguno de los agresores, lo que molestó a los habitantes.



Los residentes convocaron a la población a concentrarse en la explanada principal, frente a la alcaldía para exigir al alcalde morenista, Hugo Porfirio Reyes Núñez, la destitución de los elementos de la corporación por no arrestar a los que provocaron el zafarrancho.



También, exigen que se castigue al ex comisariado ejidal por las presuntas irregularidades que ha cometido por la explotación de un pozo que se encuentra en el interior del Parque de Los Ahuehuetes, el cual fue resguardado por los habitantes hace unos días.



Un grupo de vecinos cansados de la situación que han provocado los seguidores del ex candidato priista a la alcaldía, fueron a buscar a los agresores y se registró otro enfrentamiento.



El actual comisariado ejidal, Lucio Medina, solicitó ayuda policial porque reconoció que el problema ’ya se les salió de las manos’.



En el lugar miembros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México estuvieron a la espera de la orden para intervenir.



Vecinos que se encontraban en sus casas afirmaron que se han escuchado diversas detonaciones producidas por armas de fuego.



Los residentes de la cabecera municipal amagan con ’tomar’ el inmueble del ayuntamiento para obligar al alcalde a que intervenga, ya que a demostrado que tiene miedo enfrentar al Oaxaco.



Los habitantes de este municipio e incluso gente priista aseguró que Alejandro Santiago López, es apoyado desde el Gobierno del Estado de México, por eso después de que perdió la elección pasada se ha dedicado a desestabilizar al actual gobierno municipal encabezado por Hugo Porfirio Reyes Núñez, quien a mostrado incapacidad para gobernar.