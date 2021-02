Se registraron 1,075 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias registraron un total de 177,061 defunciones y 2,013,563 casos confirmados desde el inicio de la emergencia sanitaria

La tarde de este miércoles 17 de febrero de 2021 desde el Palacio Nacional, las autoridades sanitarias reportaron la existencia de 1,075 nuevas defunciones originadas por la enfermedad de Covid-19 en las últimas 24 horas. Con ello, se registra un total de 177,061 defunciones desde el inicio de la emergencia sanitaria.



No obstante, también existen 1,571,071 personas que se han recuperado y conseguido el alta médica después de cursar con la sintomatología. Además de 99,666 casos en los que hombres y mujeres han recibido el esquema completo de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en el país.



De acuerdo con los datos del informe técnico escrito, en las últimas 24 horas hubo un registro de 8,988 nuevos casos, con lo cual existe un total de 2,013,563 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia por Covid-19.



En el cuarto día de la semana epidemiológica número cinco se estimó la existencia de 2,208,668 casos estimados. Por otro lado, 56,545 personas (3%) han presentado síntomas en los últimos 14 días, por lo cual son considerados casos activos y pueden contribuir a la dispersión del virus SARS-CoV-2 entre el resto de la población.



Respecto a la saturación hospitalaria, el doctor José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología, informó que el 38% de las camas generales a nivel nacional está ocupada y la cifra no presentó cambios con las cifras del día de ayer . En ese sentido, de las 32,000 camas sin soporte de respiración asistida, 12,267 están siendo usadas y 19,733 están disponibles. Además, ninguna entidad federativa registró la ocupación de camas generales por arriba del 70%.



En tanto, cuatro estados reportaron la ocupación entre el 50% y el 69%, mientras 28 reportaron una ocupación menor al 50%. En este día destaca el comportamiento de Guanajuato, entidad que transitó al nivel de baja ocupación con el 49% de sus camas de atención general en uso.



Por otro lado, en las camas equipadas con soporte de ventilación, es decir, para la atención de pacientes de terapia intensiva, se dio a conocer que la ocupación nacional está al 41%, es decir sin variaciones con respecto al último informe. De hecho, de las 11,681 camas con ventilador en México, 4,792 están ocupadas y 6,889 disponibles.



También, cuatro estados reportaron una ocupación que va del 69 al 50 por ciento y 28 entidades cuentan con menos del 50% de ocupación en camas equipadas con ventilador.



En cuanto a la vacunación, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el día de hoy se colocaron 104,666 dosis en todo el país. Cabe mencionar que en esta fase de inmunización también se encuentran contemplados los integrantes del segundo grupo prioritario, es decir, las personas adultas mayores de 60 años.



De esa forma, desde el 24 de diciembre de 2020, cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, se registra un acumulado de 1,058,139 dosis aplicadas. Además, desde el 15 de febrero, también comenzó la inyección de la creada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Hasta el día de hoy, la campaña ha continuado en 32 estados de la República. Es decir, que existen 708 puntos de vacunación en 291 municipios de todo el país . De esa forma, las entidades de Nuevo León y Tamaulipas, que en días pasados no pudieron arrancar con la campaña debido a las bajas temperaturas, ya pudieron agregarse a la campaña.



Acerca de los esquemas completos de vacunación, el personal de la salud ha sido el único que ha podido cumplir con la característica. Del total de las personas inoculadas, el 16 por ciento ya cuentan con las dos inyecciones aplicadas, contrario a las 622,658 personas que faltan por completar la inmunización.