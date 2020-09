Se reinventa club Cruz Azul, con cambio de administración

+’Trabajaremos con las fuerzas inferiores, que han sido olvidadas mucho tiempo’, advierten



+Apuntalarán su objetivo con jugadores nacionales y extranjeros



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– En una visita a las instalaciones de La Noria, sede de Cruz Azul, al sur de esta capital, Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, conocidos como ’disidentes’ y encargados de los consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa, dueña del club, aseguraron que planean una inversión seria en La Máquina, reingeniería financiera y deportiva, así como impulsar a las fuerzas básicas para que resurjan.



’Vemos al equipo de futbol y a los jugadores como una inversión. No es solamente un gasto. Vamos a invertir de manera seria y con un buen análisis’, enfatizó José Antonio Marín en un video que circuló en redes sociales.



Hace 23 años, el equipo albiceleste –uno de los cuatro más populares del balompié nacional, con América, Chivas y Pumas— no logra romper el maleficio de la ansiada novena estrella en su escudo. Y hasta la fecha nueve del torneo Guardianes 2020, La Máquina comparte el liderato general con La Águilas y el equipo felino, con 19 unidades.



’Trabajaremos con las fuerzas inferiores, que han sido olvidadas mucho tiempo. Nuestros jugadores están bien. Incluso pintan para la selección, recuerden cuando en una ocasión la cantera de Cruz Azul fue base en un torneo internacional’, analizó Marín.



’Creemos’, sostuvo, ’en esa inversión de jugadores extranjeros y mexicanos para apuntalar al equipo, porque también tenemos a futbolistas como Orbelín Pineda, gente que ha trabajado muy bien.’



Marín y Velázquez visitaron por segunda ocasión La Noria desde que en agosto tomaron con orden de un juez las oficinas corporativas de la Cooperativa, luego de que las autoridades libraron una orden de aprehensión contra el director general de la cementera, Guillermo Álvarez por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.



En la misma situación está el cuñado de Billy, Víctor Garcés Rojo, ex abogado de la empresa; Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; y del abogado Ángel Junquera.



Jaime Ordiales, director deportivo del equipo, así como un grupo de jugadores, entre ellos Roberto Alvarado y Rafael Baca, recibieron ayer a Marín y Velázquez en las instalaciones del club.



’Muchos jugadores no están porque ya se fueron, pero gracias por el apoyo, es lo más importante para nosotros’, externó Ordiales.



’Hemos tratado de mantenernos al margen (de los conflictos que enfrenta la Cooperativa), haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible, sabemos el compromiso que tenemos y lo que significa para Cruz Azul lograr un campeonato, vamos por buen camino’, confió.