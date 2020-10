Se reinventa Fey y se nuestra al natural

CIUDAD DE MÉXICO.- 9 octubre 2020. Cuando de reinventarse se trata Fey lo entrega todo, pues a la cantante le encanta mostrar de una manera bastante creativa distintas facetas a sus seguidores.



Además, las ventas de su música y los estadios llenos en sus conciertos hablan por sí solos. Sin duda, Fey está en su mejor momento y le encanta mostrárselo al mundo.



Segura de sí misma

Recientemente, la intérprete de “Azúcar Amargo” lo volvió a hacer al subir a sus redes unas imágenes en traje de baño bastante particulares.



“La alegría de hacer lo que más amas…”, esta fue la frase que empleó la cantante mexicana para sorprender a sus seguidores con una de sus inolvidables fotos en Bikini publicadas recientemente.



Lo que muchos no saben, es que La Reina del Electro Pop no siempre fue tan atrevida ni segura de sí misma, pues en una oportunidad dio a conocer que en los comienzos de su carrera tuvo que mentirles a sus seguidores con su edad.



Así es, su manager de aquél entonces le recomendó que le dijera a su público que tenía 17, cuando en realidad tenía 21, pues de esa manera según él lograría mayor aceptación. Sin embargo, al paso de los años se hartó del engaño y reveló la verdad a sus fans.



Su trayectoria ha dejado claro que no importa la edad que tengas, el talento supera cualquier perjuicio.