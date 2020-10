Se requiere acción urgente del FMI y el G20

En la mayoría de países el gobierno desatendió

+Derechos democráticos implican a la población



CIUDAD DE MEXICO a 13 de Octubre del 2020.- La Central Sindical Internacional (CSI) reclama una acción urgente y concertada con vistas a una recuperación económica, por parte de los Ministros de Finanzas del G20, así como del FMI y el Banco Mundial, que mantendrán sus Reuniones Anuales a partir del 16 de octubre.

’Con cientos de millones de empleos perdidos y más de mil millones de trabajadores y trabajadoras de la economía informal que han quedado en la indigencia a causa de la pandemia, el mundo no puede permitirse más demoras a la hora de actuar.

Alivio de la deuda e inyección de capital para la creación de empleo en sanidad, cuidados, infraestructura, educación y acción climática son indispensables para reactivar la actividad económica y lograr la resiliencia necesaria para el futuro’, indicó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI

Las principales prioridades incluyen:

Establecer y financiar un alivio de la deuda multilateral, con el Banco Mundial e inversores privados asumiendo su parte de responsabilidad; que el FMI y el Banco Mundial aporten asistencia para cerrar la ‘brecha de estímulo’ identificada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ayudando a los países a diseñar y financiar inversión pública en empleo y a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

También crear un fondo mundial para la protección social con apoyo del Banco Mundial y la OIT, destinado a ayudar a las economías más pobres del mundo; reforma del Banco Mundial para ayudar a los países a crear empleo de calidad y reducir la desigualdad, en lugar de promover la desregulación personificada en su informe Doing Business.

Además que las instituciones financieras internacionales dejen de presionar para que se reduzca el gasto salarial en el sector público, de manera que la sanidad y la educación puedan recibir los recursos apropiados para afrontar la pandemia y recuperarse con resiliencia y la emisión por parte del FMI de Derechos Especiales de Giro para aportar liquidez esencial.

Sumando además aplicación de medidas fiscales para contribuir a restaurar las finanzas públicas, en particular con el retorno de los miles de millones de dólares que los más ricos han conseguido sustraer de la economía global durante la pandemia.

’Algunos se han aprovechado de la pandemia para expoliar centenares de miles de millones de dólares del sistema, además de beneficiarse de regímenes fiscales que ya eran débiles antes de iniciarse la crisis.

’No faltan recursos para crear puestos de trabajo y garantizar una recuperación resiliente, y los Gobiernos tienen que asumir sus responsabilidades para poner coto a esa expoliación. Las propuestas detalladas que remitimos a los ministros de Finanzas, al FMI y al Banco Mundial asegurarían que pueda abordarse la desigualdad que ha venido asolando a la economía mundial, y afrontar las crisis interconectadas del cambio climático y la COVID-19.

’Las recientes declaraciones de la directora gerente del FMI en relación con el alivio de la deuda y la necesidad de apoyar a los más pobres resultan alentadoras, y confiamos en que los líderes mundiales tomen las decisiones correctas en las próximas semanas. Cualquier sugerencia de volver a las fallidas políticas de austeridad, que resultaron tan destructivas tras la crisis financiera mundial, deberá arrojarse por la ventana’, afirmó la Sra. Burrow.

Declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones del FMI y el Banco Mundial https://www.ituc-csi.org/statement-imf-wb-october-2020-es

Declaración del L20/C20 a los Ministros de Finanzas del G20 (en inglés) https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/c20_l20_statement.pdf

Carta abierta de la CSI/ICC/Global Citizen a los Ministros de Finanzas (en inglés) https://www.ituc-csi.org/ITUC-ICC-Global-Citizen-G20-Finance-Oct2020...

EN LA MAYORIA DE LOS PAISES EL GOBIERNO DESATENDIO NECESIDADES DE LA POBLACION

El COVID-19 ha expuesto un fallo de gobernanza en la mayoría de los países, donde el Gobierno desatendió las necesidades de la población.

Por ello Un nuevo informe de la CSI, señala que lo que realmente importa: Medir la rendición de cuentas gubernamental e ir más allá del PIB sienta las bases para la acción mundial necesaria para generar confianza entre ciudadanos y Gobiernos, cambiar las políticas gubernamentales y medir lo que realmente importa para los ciudadanos.

’La gente está perdiendo la confianza en la democracia, justo cuando más necesitamos contar con el liderazgo inclusivo de las personas elegidas para representarnos en nuestros parlamentos. Aun antes de la COVID-19, los Gobiernos han presidido economías nacionales y un modelo económico global que ha fallado a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus familias. Aunque la respuesta a la pandemia sacó a la luz el mayor acto de solidaridad para frenar la propagación del virus, la crisis de la democracia amenaza con hacer descarrillar los planes para la recuperación y resiliencia cara al futuro’, indicó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

54 países deniegan o limitan la libertad de expresión y reunión, según el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020.

Más de una de cada tres personas (36%) que respondieron a la Encuesta Mundial de la CSI 2020 dijeron que la inacción por parte de su Gobierno a la hora de atender a sus necesidades y las de sus familias las hacen sentirse furiosas o desesperadas.

Dos de cada tres encuestados (66%) piensan que la gente como ellos tiene muy poca influencia sobre la economía global.

’Siete meses después del inicio de la pandemia y con cerca de 500 millones de empleos perdidos y miles de millones de personas hundidas en la miseria, sabemos que para reconstruir nuestras economías y un futuro sostenible se necesita un nuevo contrato social y que ese contrato ha de cimentarse en la confianza.

’Durante demasiado tiempo las políticas gubernamentales se han venido midiendo en función de una estricta definición de ganancias y pérdidas respecto al PIB del país. Reconstruir democracias fuertes y economías inclusivas requerirá que los Gobiernos cambien su enfoque. Deben ampliar su visión y pasar a medir lo que realmente importa. En este informe refutamos los mitos del PIB y demostramos por qué constituye una medida incompleta del progreso económico’, añadió Sharan Burrow.

El informe demuestra que el PIB: no refleja cómo se distribuye el crecimiento económico; no tiene en cuenta mejoras para los trabajadores en cuanto a sus salarios y condiciones de trabajo ni reconoce el impacto de unos salarios bajos y el trabajo informal y precario sobre las economías; no incluye información sobre el bienestar de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.

Las respuestas a la emergencia climática se han visto limitadas por la forma en que el PIB mide el actual modelo económico de producción y consumo.

El nuevo informe de la CSI establece seis indicadores en que podrían apoyarse los Gobiernos para recobrar la confianza. Dichos indicadores representan las normas respecto a las que pediremos responsabilidades a los Gobiernos, con vistas a lograr un mundo más justo más allá del PIB:

Una economía que beneficie a todos y todas; Un nivel de vida que permita llevar una vida digna; Protección social universal y servicios públicos de calidad con una fiscalidad equitativa y Un medio ambiente sostenible.

LIBERTADES Y DERECHOS DEMOCRATICOS IMPLICACION DE LA POBLACION

Como parte de la campaña Nuevos Frentes ‘Democracias para las personas’, la CSI ha lanzado un Compromiso con la democracia donde la gente puede dejar constancia de su compromiso a defender la democracia, que puede consistir en votar, presentarse a un cargo, comprobar noticias falsas/bulos, participar en un mitin (con las medidas de distanciamiento social requeridas) o alentar a alguien a afiliarse a un sindicato.

’La democracia sólo funciona si la gente realmente se involucra. Se necesitará voluntad política, pero juntos podemos cambiar el debate político para que los Gobiernos midan lo que realmente importa y utilicen esta nueva responsabilidad gubernamental para generar confianza en la democracia. Las consecuencias del colapso de la democracia son demasiado graves como para ignorarlas’, concluyó Sharan Burrow…

RECERTIFICAN A LA SCT EN LA NORMA MEXICANA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impulsa la igualdad laboral y no discriminación; por ello, recibió la recertificación nivel Plata de la Norma Mexicana 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación.

El reconocimiento fue otorgado por prácticas que impulsan la igualdad laboral, una de ellas es que de las 4 mil 598 personas empleadas en las oficinas centrales de la dependencia, mil 984 son mujeres, lo que representa el 43 por ciento de la plantilla.

La SCT implementa acciones tendientes a incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantiza la igualdad salarial; tiene un programa para prevenir y atender la violencia laboral; así como de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores con igualdad de trato y oportunidades.

Cabe mencionar que la SCT fue la primer Secretaría en obtener la certificación en la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación el 1º de septiembre de 2016. La recertificación recibida por la dependencia tiene vigencia hasta el 24 de octubre de 2024.

La igualdad laboral y no discriminación son parte importante de la cultura organizacional de la SCT….

([email protected])