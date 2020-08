Se requiere adoptar medidas de higiene permanentes para no propagar contagios: Astudillo

Tras hacer un llamado a la población de este municipio a extremar las medidas sanitarias preventivas, pues los contagios de COVID-19 se han elevado en este puerto, el gobernador Héctor Astudillo Flores, exhortó a los guerrerenses a colaborar con las medidas sanitarias para que el semáforo epidemiológico se mueva de color naranja, que ahora conserva Guerrero, a color amarillo.



En este sentido, el Ejecutivo guerrerense manifestó que "el motivo de nuestra visita es insistir en que cuidemos mucho Zihuatanejo, los contagios se nos han elevado en este lugar de manera muy notable y no queremos que existan más contagios. Buena noticia, el día de hoy se oficializará por la tarde-noche que Guerrero sigue en color naranja, afortunadamente no estuvimos por una pequeña variación en regresar a color rojo, estamos estables".



Acompañado por el presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec y por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y por el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, Astudillo Flores, luego de reforzar las brigadas sanitarias en este municipio y ampliar la atención de los módulos para tomas de muestras COVID-19, puntualizó que es importante que cada quien ponga su parte para mantenernos en semáforo naranja y aspirar a movernos a semáforo epidemiológico color amarillo.



En su intervención, el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, expresó: "Quiero agradecer su presencia señor gobernador porque habla de la preocupación que tiene por Zihuatanejo. Este apoyo con el tema de los módulos de atención COVID-19, que ha decidido ampliarlo una semana más, nos va a permitir manejar la pandemia de una mejor manera y estas brigadas conjuntas van a ir a todos los lugares donde se ha detectado mayor concentración ciudadana, con la finalidad de que todos nos sumemos a esta gran campaña de prevención".



SE MANTENDRÁ EL SEMÁFORO NARANJA



En el mensaje diario de seguimiento sobre las acciones ante esta pandemia en Guerrero y el desarrollo del COVID-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, destacó que Guerrero continuará en semáforo naranja en la semana epidemiológica número 32, además aclaró que San Miguel Totolapan continúa en azul sin contagios, en cuanto a los casos nuevos en las últimas 24 horas son 233 casos positivos por coronavirus.



En Guerrero suman un total de 10 mil 887 casos confirmados acumulados y mil 399 defunciones, mientras que en casos activos se registran 296 en Zihuatanejo, por arriba de Acapulco y Chilpancingo, del tercer lugar Zihuatanejo pasó a primer lugar en casos activos, subrayó De la Peña Pintos, por lo que pidió continuar trabajando para detener los contagios.



El secretario de Salud, mostró un mapa de Acapulco donde se destaca que las colonias con mayor número de casos y contagiosidad de Covid-19 se concentra en las colonias Emiliano Zapata y Renacimiento.



En cuanto a las defunciones se mantiene a la baja el número de casos comparado con el mes de junio, mientras que en la ocupación hospitalaria se mantiene en 32 por ciento de camas COVID-19 en todo el estado, ubicándose el lugar 25 y en el de ventiladores Guerrero ocupa el lugar 23 con el 27 por ciento de ocupación.



TOMAR MEDIDAS EN FIESTAS PATRONALES Y RELIGIOSAS



El gobernador Héctor Astudillo, refirió que se aproxima en Petatlán la celebración religiosa de una enorme tradición el 6 de agosto en honor al Padre Jesús de Petatlán, a la que asisten muchos guerrerenses y de otros estados, por lo que esta festividad tiene restricciones y no se puede convocar a la conglomeración a fin de evitar que se propaguen los contagios.



"Hemos hablado con el Arzobispo, con el sacerdote de este lugar, solamente les quiero decir que no estamos en contra de las tradiciones pero hay que cuidar que vaya haber una gran aglomeración de personas y con esto propagar los contagios, mi llamado respetuoso y responsable es para que la fiesta del Padre Jesús de Petatlán de vea con mucha precaución y prudencia", expresó Astudillo Flores.